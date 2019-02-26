寶佳投資太陽能 助攻台灣邁入民間大型電站元年

2019-02-26 20:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



寶佳集團少東、新世代金融基金會副董事長林家宏26日表示，寶佳集團在太陽能領域唯一投資、持股50%的寶晶能源公司，其100%持有的城市發展電業公司，已取得T接特高壓鐵塔執照，本土企業首例，宣告台灣邁入民營大型電站元年。

林家宏26日出席新世代金融基金會為行政院前院長陳冲舉辦的感恩茶會，會後受訪時指出，寶晶能源是寶佳集團在太陽能領域，唯一投資的公司。

「他(指：寶晶能源董事長蔡佳晉)離開金融業，願意努力一個對台灣很好的產業，我覺得很不錯，非常支持」。

林家宏並透露，蔡佳晉告訴他，寶晶所屬城市發展電業公司，已取得台灣電力公司核發的T接特高壓鐵塔執照，國內民間本土企業首例。林家宏盛讚蔡佳晉，「他真的做得不錯」。

寶晶去(2018)年7月成立時，股本2億元，寶佳集團持股50%，寶晶已增資到4億元，林家宏又按持股比率加碼1億元，兩次認購金額均為面額10元。

據了解，寶晶這次增資，除了寶佳集團，另外還有國內某中大型壽險公司參與增資。

相關人士指出，寶晶預計投資將近新台幣10億元，在屏東縣林邊鄉開發21MW的大型電站，這個T接特高壓鐵塔，最大可到100MW，寶晶的投資金額將擴至40億至45億元，寶晶將伺機進行增資。

國內的民間太陽能電廠，目前多數都在屋頂上種電，寶晶向農民承租土地，目前已有40甲，未來順利發電後，農民每一甲地每年可有40萬元收入，嘉惠農家，且改寫地層下陷區的經濟生態。