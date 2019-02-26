股市好、薪資成長 民間消費有望續增溫

2019-02-26 20:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



民間消費仍持續增溫。。聯合報系資料照片 分享 facebook

民間消費仍持續增溫。經濟部今（26）日發布1月零售業營業額3,889億元，為歷年同月新高，年增7.1%，較預期表現佳。經濟部認為，內需仍會溫和成長。

經濟部統計處副處長王淑娟表示，內需與民眾所得及股市財富效果有直接關係，去年因景氣較佳，去年薪資成長2.06%，來到近18年新高，而股市今年以來表現也不錯。此外，政府在今年推出擴大內需，包括節能家電補助、減稅等，都會對民間消費有所挹注。

她並預期，今年2月零售業營業額，在春節墊高基期下，仍會有1%成長，實屬不易，民間消費仍會繼續成長。

自去年第4季以來，零售業營業額成長力道轉趨薄弱，經濟部一度擔憂，內需市場將隨外銷轉為冷淡，不過昨日公布1月零售業營業額呈年增7.1%，讓經濟部擔憂化為烏有。

經濟部指出，1月零售業主要行業中，以綜合商品零售業表現最佳，年增10.6%，主要是相關年節採購提前到1月進行；其中，新百貨商場開幕，致百貨公司營業額年增14.6%，量販店年增15.6%。

此外，食品、飲料、及菸草零售業因逢春節前採購熱潮，營業額年增12.7%；服飾品零售業買氣增加，年增17.4%；無店面零售業營業額也因買氣暢旺，營業額亦年增17.4%。惟汽機車業因小客車銷售疲弱，年減4.9%。