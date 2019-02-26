屏東就博會3/16登場 釋出近1800職缺

2019-02-26 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署今年度第2場大型就業博覽會將於3月16日在屏東縣立體育館舉辦，提供1749個職缺，其中月薪4萬以上起跳儲運主管、製程工程師、食品研發工程師等職缺有67個，同時配合屏東近年主打的「新農業」，現場將設立新農業主題區，展示價值百萬、能挑選荖葉功能的機械手臂。

勞動部表示，屏東縣今年1月的徵才人數創近3年同期新高，農曆年前新增3445個工作機會，較去年同期增加4%，3月中登場的就博會吸引了125家企業徵才，提供1794個職缺，包括大江生醫、河見電機、明揚科技及恆春基督教醫院等廠商，分別釋出月薪4萬元起跳的儲運主管、生產主管、製程工程師，及月薪上看7萬元的醫院藥師等職缺，至於農業類職缺則約100個，多為第一線採收作業員、生產管理工作，薪資多在2萬5000到3萬之間。

勞動力發展署就業服務組長陳世昌表示，去年底新規定薪資未達4萬元的職缺就需公開揭示，不得採面議，這次就博會就採全部薪資揭露的方式。勞發署也提到，上路至今接獲22件陳情，指公司雖揭示薪水底線，但上限區間範圍卻太廣，勞發署將行政指導，讓雇主有固定格式可循。