經濟解析／核四重啟路迢迢 還要先過這幾關

2019-02-26 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



前新北市長朱立倫拋出核四重啟議題，為我國能源政策再掀波瀾。但務實來看，相較於核二、核三延役，核四重啟還有許多難關仍待克服，相關程序曠日廢時，「起死回生」的機率微乎其微。

首先，立法院三度決議限制核四重啟的可能性，包括2013年決議，核四公投結果出爐前不辦理追加預算、不放置燃料棒；2016年決議核四封存計畫不再編列預算；2018年決議「賜死」核四封存後留下的1,744束燃料棒，並於2020年底前全數移出，台電已經規劃從去年開始分批運回美國。

台電也強調，核四安全儀控系統的設計為全球獨一，無法與其他機組相容，且逾20年需要汰換，但部分零件已經停產，很難取得備品。如果真要重啟，須與奇異公司（GE）展開修約談判程序，處理包括工期與經費等項目，不僅內容繁瑣，時程也難以估算。

另一方面，核四完工預算仍需688億元至788億元，建照也即將於2020年底屆滿。

台電預估重啟所需程序與時程，光是編列預算，並向原能會申請啟封等「準備期」就需時二年，此後的施工與測試期，包括已拆卸設備回裝與測試、福島核災後安全強化改善工程，以及機組熱測試等，約需四、五年。

綜合各項評估，核四重啟至少需時六、七年，這還不包括與原設計廠家談判、安全數位儀控設備更換等無法估算的所需時程。

反觀核二、核三延役的可能性，根據經濟部、台電及原能會先前評估，核二廠1號機運轉年限到2021年12月，雖然不符原能會執照有效期間屆滿前五至15年提延役申請的規定，但子法規定並非鐵板一塊，仍有配合修法的轉圜餘地。

經濟部評估，涵蓋興建乾貯設施、汰換發電設備，核二延役費用約150億元；核三廠若要延役超過五年，也須興建乾貯設施，由於核三為壓水式反應爐，延役費用約350億元。