1月因工作場所業務緊縮或歇業失業者 月增2,000人

2019-02-26 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



主計總處今（26）日發布1月失業率為3.64%，較上月下降0.02個百分點，較上年同月則升0.01個百分點，失業人數為43.4萬人，值得注意的是，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，較上月增加2,000人。

若按教育程度別觀察，主計總處指出，1月以大學程度失業率5.03%為最高，其次中高職3.52%，研究所失業率也有2.79%。

若觀察年齡層，15至19歲失業率8.55%；20至24歲失業率更高達11.73%，多為初次尋職，且處於職場調適期。