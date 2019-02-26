研發無線充電揚名全球 協同校友吳哲民計畫返台投資

2019-02-26 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



全球知名的手機無線充電發明者33歲吳哲民，是來自嘉義的台灣年輕人，也是今年協同中學的傑出校友，他今天特地返母校拜訪校長及師長，受到師生熱烈的歡迎。

吳哲民國高中都就讀協同中學，當時功課並非頂尖，但英文很好， 他謙虛的表示，從小課業表現一般，感謝在協同中學遇到的師長教誨，奠定自己英文的能力，做為以後求學堅實的後盾。

他和協同師長們聊到創業歷程，2012年從美國的南加州大學機械工程碩士畢業，有天他和朋友在咖啡店喝飲料，朋友手機沒電，拿出行動電源時，卻發現忘了帶連接線而無法充電，讓他萌生開發無線行動充電的想法。

吳哲民和兩位夥伴2013年在美國創立比撒列（BEZALEL）公司，隔年推出Prelude無線行動電源，且蓄電力超強，一個無線行動電源可幫手機充4到5次電，許多知名餐飲店、飯店都採用。

協同中學校長俞繼光提到他也常因為插頭不夠用、電線勾勾纏等情形，對手機充電感到厭煩，有了無線充電裝置，生活將更便利，電線纏繞的景象也將步入歷史，若再推廣至日常生活的電器用品都可以使用無線充電，將為日常生活帶來「無線」可能。