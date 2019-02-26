陳冲復出 未來要有效運用身體來貢獻社會

2019-02-26 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



行政院前院長陳冲今（26）日上午舉辦感恩茶會，以「九死一生」來形容去年輕微腦中風的歷程，最後腦中的血塊自行吸收了，思慮也從模糊變成清晰「蠻奇妙的」。他發言時全程站立，思慮清晰、口齒便捷，表示未來將珍惜健康，有效運用自己的身體來貢獻社會。

陳冲表示，今天是他離開加護病房滿3個月，也是出院二個月零2天，住了1個月零1天。

生病期間，不能說、不能寫，也不能思考，可以說是九死一生，但奇妙的是，腦中瘀血慢慢吸收了，很多事情也慢慢清晰，但醫生特別囑咐，以後不能再用腦過度。

去年底就要推出新書《跬步財經雲端》，因為新書發表會還來不及辦身體就出狀況了，最後是在病床上看到新書。本來頭腦還不太清楚，沒想到一看到書就清楚了，他謙虛地說自己是敝帚自珍，覺得自己寫得不錯，2年前寫的文章到現在來看還是很有參考價值，很多問題的發展他講對了。

陳冲說，即使是他十年前寫的文章，因為很多問題到現在都沒解決，現在來看一樣有參考價值。

他還特別提及新世代基金會的英文名及標誌，他解釋，Appacus是把Abacus（算盤）的b，換成兩個p，取自現在最流行、什麼都要有的App。Appacus代表金融，但強調要用現在的觀點來詮釋；標誌則是IC電路與算盤珠仔的結合。