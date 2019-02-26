抓緊越南經濟脈動 北富銀胡志明分行遷至金融行政中心

2019-02-26 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



因應越南業務高速成長，北富銀將胡志明市分行喬遷至胡志明市第一郡，胡志明市的重要機關和各國總領事館皆位於此地，為越南一大經濟、貿易、金融及行政中心。

遷移後的新分行將更能呼應當地的財經需求，提升企業客戶經營之整合深度，也為接下來跨足個人房信貸等消金業務奠定更佳的客群服務基礎。

北富銀表示，越南目前有超過30家商業銀行，北富銀越南地區分行之所以能在激烈的市場競爭中維持亮眼營收成長，除了有賴台商進駐越南的數量和規模持續增加，針對越南本國企業的深耕布局亦發揮綜效。

在強大的國際化融資能力加持下，北富銀主辦許多對當地民生經濟有重大影響的開發融資案，如胡志明市富美興新月灣及midtown造鎮開發案、越南最大民營集團Vingroup旗下國民汽車品牌建廠融資案等，為許多越南重要企業之發展提供最專業穩健的金融支持。

北富銀表示，結合越南發展脈絡，胡志明市分行在設計上著重越南傳統文化與創新的融合；越南以農漁立國，分行迎賓牆面用波浪式裝置藝術展現越南稻浪的豐美，彩繪頂燈則彷彿讓客戶置身於藍天白雲之間，搭配饒富趣味的斗笠吊燈、漁船沙發和越南傳統草編及圖騰紋飾，在領略傳統文化的敦厚樸實之餘，也提醒在城市的快速發展中更要珍惜當地得天獨厚的豐沛水土資源。

胡志明市分行還帶進國際性「開放辦公室」的設計思維，擴大公共空間占比，將居中的核心區域發展為複合式空間，員工和客戶可在此彈性進行會議或休憩，有助於創意和交流的進行。

北富銀胡志明市分行行長黃麗娟表示，自開幕以來，無論員工或客戶都十分喜歡在行內合影留念，讓新分行儼然成為另類景點，也帶來對銀行經營與客戶互動模式的全新想像。