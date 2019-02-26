陳冲復出了 言談依舊幽默 新書《跬步財經雲端》會好友

2019-02-26 15:30 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



行政院前院長陳冲去年底因過度疲勞而引發輕微中風，住進加護病房，引起各界關心，經過調養，他今天復出並舉行新書《跬步財經雲端》發表會及感恩茶會。