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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

陳冲復出了 言談依舊幽默 新書《跬步財經雲端》會好友

2019-02-26 15:30聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

行政院前院長陳冲去年底因過度疲勞而引發輕微中風，住進加護病房，引起各界關心，經過調養，他今天復出並舉行新書《跬步財經雲端》發表會及感恩茶會。

陳冲寫的這本新書《跬步財經雲端》，原本預計去年11月底、12月初辦新書發表會，書都印好了，沒想到去年11月23日演講時，用腦過度發生狀況，新書發表會就沒辦了，因很多朋友關心，就決定用另一種形式告訴大家。

行政院前院長、新世代金融基金會陳冲病後復出 ，上午出席《跬步財經雲端》新書App...
行政院前院長、新世代金融基金會陳冲病後復出 ，上午出席《跬步財經雲端》新書Appacus之友感恩茶會，許多金融財經老友與會。 記者林俊良／攝影
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行政院前院長、新世代金融基金會陳冲病後復出 ，上午出席《跬步財經雲端》新書App...
行政院前院長、新世代金融基金會陳冲病後復出 ，上午出席《跬步財經雲端》新書Appacus之友感恩茶會，許多金融財經老友與會。 記者林俊良／攝影
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行政院前院長、新世代金融基金會陳冲病後復出 ，上午出席《跬步財經雲端》新書App...
行政院前院長、新世代金融基金會陳冲病後復出 ，上午出席《跬步財經雲端》新書Appacus之友感恩茶會，許多金融財經老友與會。 記者林俊良／攝影
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陳冲雲端中風
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