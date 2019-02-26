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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

陳冲病後首度露 直言納保法沒任何好處

2019-02-26 15:07經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

行政院前院長陳冲的新書《跬步財經雲端》上市，今（26）日舉行感恩茶會，大病一場之他形容自己「九死一生」，第一次的公開談話，他表示「納稅者權利保護法」號稱保護 ，但對納稅人本身沒有任何好處，非常可惜。

雖然新書去年底就上市，但卻在尚未舉行新書發表會前，陳冲於去年11月23日驚傳輕微中風意外，新書發表會也就因此耽擱下來，不過書還是上架了，因此主辦單位將今日的活動定位為「感恩茶會 」。

談到自己大病一場，陳冲表示，當時頭腦不清楚，不太能講話，也不太能寫字，朋友關切他，他只能說「久死一生」足以形容當時狀況。

陳冲說自己住院一個月又一天，這段時間發生的事情改變他很多，很多事情絕對不能像以前那樣想做什麼就做什麼，以前一個月至少寫三篇專欄外加三場演講，但醫生說一個月安排三場演講太多，很傷腦筋，會增加腦袋壓力，出血是很自然事情，因此現在他不敢太用腦袋。

陳冲說，鬼門關前走一回，讓他更多感受，以後會珍惜自己身體，即使盡量不要過度虐待自己，但仍會盡量有效運用自己，雖然沒辦法像以前那樣，但在保全自己身體的情況下，還是會盡量貢獻社會。

病後首度出席公開活動，陳冲除了感恩自己的腦袋裡的血塊整個被吸收了，頭腦也越來越清楚，也希望能把自己的想法告訴大家，啟發某些人，對於公共議題，他只提及了「納稅者權益保護法」，他認為對我們非常重要，因為台灣就是靠納稅人默默奉獻，以前我們對納稅人「總覺得納稅人很好拿錢」，這兩三年對納稅人予取予求，應該共同承擔，有公平合理方法課稅，本來我國沒有納稅者權利保護法，後來陰錯陽差立法院通過，但號稱保護，對納稅人本身沒有任何好處，非常可惜。

過去陳冲曾私下提及，認為納稅者權利保護法是搞政治、打假球，制定的法律有缺憾，最終通過的版本偏重在保護「稅捐」，而非保護「納稅人」，因此未能達到立法目的。

陳冲人本中風
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