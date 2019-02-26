高屏就博會3月登場 醫院藥師開出7萬元月薪

2019-02-26 14:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



繼新竹就博會之後，勞動部勞動力發展署今年度第2場大型就業博覽會將於3月16日在屏東縣立體育館舉辦，將有逾百家企業參與徵才，提供1,500個職缺，其中醫院藥師開出7萬元月薪，在屏東地區相當罕見。

勞動部勞動力發展署表示，這次參與屏東就博會的廠商，包括大江生醫、河見電機、明揚科技及恆春基督教醫院等廠商，分別釋出月薪4萬元起跳的儲運主管、生產主管、製程工程師、食品研發工程師。另，醫院藥師開出7萬元月薪。有興趣民眾可踴躍到場應徵。

勞動部表示，依照發展署求職求才資料分析，屏東縣今年1月的徵才人數創下近三年同期新高，在農曆年前，屏東縣新增3,445個工作機會，較去年同期增加4%。將於3月16日在屏東縣立體育館舉辦的就業博覽會則邀請了100家企業參與，提供1,500個職缺。

為了讓民眾更了解產業新趨勢及新型態的工作機會，就博會現場也設立新農業主題展示區以及職訓成果展示區；新農業主題展示區包括科技展示如挑選荖葉功能的機械手臂，及實務應用如魚菜共生、乾燥花DIY等，藉由互動體驗，讓民眾更加認識新農業。另職訓成果展示區則有農產品加值、農業文創、農產品體驗等攤位，讓參與民眾認識職訓資源。