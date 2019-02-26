OPEC油價波動 1月年跌12％平均每桶58.7美元

2019-02-26 13:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



根據主計總處最新國情統計通報，1月OPEC油價平均每桶58.7美元，年跌12.1％。主計總處表示，我國原油高度仰賴進口，進口價格受國際行情波動及匯率影響甚鉅。

主計總處分析，近年來國際油價波動劇烈，以OPEC油價為例，2011～2013年間，每桶多維持在100美元以上。2014年下半年起，美國頁岩油產量創新高，加上全球經濟表現不佳，導致油價開始緩步走跌。

2015年創下近期OPEC油價的最低點，1月時甚至一度跌至22.5美元。2017年，受到產油國地緣政治影響，原油價格止跌轉升，加以OPEC決議減產，導致油價一路攀升；2017、2018年平均分別為52.4美元及69.8美元。

2018年第4季起，再受全球經濟走緩拖累，今年1月平均每桶58.7美元，較上年同月減少12.1％。

若以原油進口物價指數（IPI）觀察，2012～2014年波動不大，2015年因國際油價大跌，導致IPI下跌45.9％，2017及2018年則漲幅皆逾兩成，與國際油價走勢相近。

另外，消費者物價指數（CPI）油料費方面，趨勢亦與國際油價一致，但受制於因中油實施浮動油價機制，以及其他平穩或凍漲措施等，故幅度相對和緩。主計總處說明，CPI油料費係包括 92、95、98 無鉛汽油、柴油及其他油料（潤滑油、機油等）。

分析油品消耗量，依據經濟部能源局統計，近年油品消費高峰在2016年；但隨著政府補助電動機車政策，以及柴油車污染危害問題影響，隔年車用汽油及柴油消費量轉趨減少，2018年減幅擴大，分別消費868萬及539萬公秉油當量，較上年各減少2.7％及0.9％。

進口原油及CPI油料費年增率。圖：主計總處提供 分享 facebook

OPEC原油價格及年增率。 圖：主計總處提供 分享 facebook

電能及柴油車輛新增掛牌數。圖：主計總處提供 分享 facebook