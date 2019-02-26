影／「電網能力發展聯盟」成立 百萬獎金培育電力人才

2019-02-26 12:21 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



工研院去年7月成立「電網管理與現代化策略辦公室」，積極推動電網管理技術和解決方案，並維持電力系統穩定可靠，今天上午舉行記者會，宣布結合24所產學研界重量級企業與學校，因應台灣能源轉型，攜手電力、電網及再生能源等相關領域的業界領導廠商，共同成立「電網能力發展聯盟」，除了提供超過百萬獎學金之外，同時也邀請國內頂尖產官學研界，開設成立「電網學校」，希望培育國內電力人才，接軌國內外能源發展趨勢，全方面推動台灣往綠能永續目標邁進。

工研院院長劉文雄表示，電力系統是國家發展的基礎，也是國內各產業拼經濟的堅實後盾，不過，台灣在過去20年間，電網與電力產業面臨人才競逐，畢業生投入少，造成產業人員斷層。面對能源轉型的挑戰，可預見未來電業供應鏈上會有許多創新商業模式，電網的規劃、設計、運轉與維護，人才培養是產業發展未來的關鍵議題，而電力與電網領域人才需求也將大幅提升。工研院從去年7月成立電網管理策略研究室，今年進一步成立電網學校，並發起聯盟，希望促進人才的投入與就業，期盼有更多的業界、公司繼續加入聯盟，聚集就業的誘因，並提供培訓資源，吸引更多年輕學子投入電力領域，一同為綠色家園努力。

工研院院長劉文雄宣布「電網學校」正式開課。記者杜建重／攝影 分享 facebook

工研院上午舉行記者會為「電網學校」進行揭幕儀式，並由工研院院長劉文雄(左三)敲鐘宣布「電網學校」正式開課。記者杜建重／攝影 分享 facebook

工研院宣布結合24所產學研界企業與學校，共同成立「電網能力發展聯盟」，提供超過百萬獎學金，並邀請國內頂尖產官學研界，開設成立「電網學校」，希望培育國內電力人才，接軌國內外能源發展趨勢與就業。揭幕儀式由工研院院長劉文雄(中左)敲鐘後宣布「電網學校」正式開課。記者杜建重／攝影 分享 facebook