台美科學展登場 AIT處長：期待福衛七號升空

2019-02-26 12:17 中央社 台北26日電



「台美科學合作聯展」今天開幕，美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，展覽展現美台堅實夥伴關係，也為今年將發射的「福衛七號」氣象衛星揭開序幕；他期待福衛七號的升空。

「台美科學合作聯展–太空與天文」是AIT歡慶台灣關係法40週年系列活動之一。酈英傑（Brent Christensen）於開幕致詞時表示，展覽的合作夥伴包括中研院、國研院、國家太空中心、中科院、台北市政府、台北市立天文館。

他指出，為歡慶台灣關係法40週年，AIT規劃了全年一系列活動，以凸顯美台夥伴關係在各領域的合作。其中，2月是「科學月」，因此在這個月展現過去40年來，美台在科學與科技領域上的密切合作。

酈英傑表示，這次展覽展現美台堅實夥伴關係的成果，也凸顯雙方在太空與天文方面的多項合作領域，包括美台共同研發多個氣象衛星、一座位於國際太空站上的粒子物理探測器，以及全世界最大的望遠鏡群來觀測外太空。

他說，這項展覽也為今年稍晚將發射的美台「福衛七號」氣象衛星揭開序幕；「我們都很期待福衛七號的升空」。美台有著共享的創新與創業傳統，雙方都從彼此對科學的持續投入受惠許多。

AIT表示，美國正與台灣國家太空中心合作，用福衛七號衛星取代福衛三號，以改善天氣預報與氣候、太空天氣監測。

酈英傑表示，台灣是許多領域的佼佼者，包括科學與科技，台灣在許多方面都能為世界做出貢獻。如同展覽所示，當美台優秀的科學家與學術圈能夠共同集思廣益，就能成就不凡。

另外，他也特別提到，活動現場有架設拍照亭，並鼓勵大家拍攝影片，用幾句話分享美台關係的意義，參加AIT年度影片徵稿活動，共同慶祝AIT40週年。

展覽的展期將至3月31日。