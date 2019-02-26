若當總統願重啟核四 那一年的朱立倫這樣說…

2019-02-26 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



前新北市長朱立倫志在2020年總統大位，他在接受《聯合報》專訪時表示，如若當選總統，願意在最高核安標準的前提下重啟核四。但回顧2013年核四公投案引發輿論激辯之時，朱立倫曾經直言，「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」

朱立倫當年接受《自由時報》專訪時指出，只要有核安問題，核四就不該存在，核一、核二、核三亦當如是。

實際上，朱立倫對於核安的堅持也非僅此一遭。2016年對於核一廠一號機重啟議題，時任新北市長的朱立倫也曾明確表達，「找不到核廢去處，就沒資格使用核電」，強調新北市絕不容許興建乾式貯存設施。

朱立倫當時表示，長期以來新北市的主張非常一致，核一廠一號機若要重啟，政府必須針對核安問題講清楚，其次，核廢又該如何處理？「我們絕不容許再興建乾式儲存設施，不但安全有疑慮，而且很可能會變成長期的核廢處理地」。

而今，朱立倫拋出重啟核四議題，雖有「要求三個不同層次的安全」，並且「有信心也有能力處理處理核廢問題」，卻未明確提及如何處理。

對此，行政院長蘇貞昌今（26）日赴立法院備詢時也反問，朱立倫當過行政院副院長，國民黨也曾完全執政，為什麼當年不處理？

蘇貞昌質疑，朱立倫說有能力處理核廢料，但現在核廢料就放在新北市的核一、二廠內，核二廠的核廢料貯存槽也快滿了，乾式貯存槽的建造就是卡在朱立倫任內的八年。

蘇貞昌呼籲，朱立倫若有發現新的解方，「直接講明核廢料要放在哪裡，不就一句話嗎？」

經濟部長沈榮津也說，核四仍有既存問題待解，例如原廠團隊已經解散，這些設備是20年前設計的，有些工廠已經破產、停產。

沈榮津表示，原廠是否願意承擔後續工作、完成測試、驗證、保固，這些都要評估，而在評估之後的工期、費用能不能被國會、國人接受，也是另外一個問題，最重要的，「還是回到核廢料處理的這個老問題」。