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Fed偏鴿派 美高收失復去年流出資金逾二成

2019-02-26 11:01經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

去年第4季時，各地區高收債仍呈現流出，但今年起，隨美國聯準會（Fed）緊縮腳步放緩，資金逐漸回流高收債。根據統計，截至2月13日當周，美國高收益債基金已流入約76億美元，相當於去年流出341億美元的22%，規模不小。

數位理財部副總經理朱挺豪指出，影響高收益債市的因素有三，一、美國高收債基本面穩定；二、Fed立場轉趨鴿派，企業借新還舊成本低，違約率也隨之下降，三、資金年初迄今回流76億美元，亞洲高收益債也有回流資金快9億美元，有利於美國高收益債市走揚

美國高收益債中，能源公司占比高，2015年油價一路下跌，造成美國高收益債也走跌，但今年油價穩定，對能源公司也是一個助力。歷史經驗顯示，油價下挫將會拉升高收債違約率， 若隨今年隨油價逐漸回升，高收債違約率也能持續改善。

儘管美國公司債規模持續擴大，但穆迪認為，依照美國企業目前的產能，獲利仍可持續成長。從償債能力看，美國企業的利息保障倍數回升，且隨Fed暫緩升息，美國企業利息支出上升壓力亦得以減輕，有助違約率降低，預估2019年可持續降至1.5%。

朱挺豪分析，高收益債6~7%的殖利率，對投資人有吸引力。Fed、歐元區和新亞主要國家今年在貨幣政策上都採取 相對寬鬆的基調，有助支撐高收債表現。其中，由於美國和新興亞洲經濟成長力道較佳，預計美高收和亞高收將會有相對較佳的表現。

美高收益債違約率下滑。 圖／王道銀行提供
美高收益債違約率下滑。 圖／王道銀行提供
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