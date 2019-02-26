資訊及專業技術服務業 去年Q4營業額雙創歷年新高

2019-02-26 05:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部統計處昨天公布2018年第4季資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額，其中資訊服務業營業額788億元、專業技術服務業營業額686億元，雙雙創下歷年單季新高，不過租賃業營業額僅208億元，年減0.3％。

統計處資料顯示，2018年第4季資訊服務業營業額788億元，為歷年單季新高，年增4.6%，其中電腦系統設計服務業654億元，為歷年單季新高，主因企業用戶整合電腦軟硬體與通訊技術服務增加，加以雲端建構需求殷切，營收年增4.9%；資料處理及資訊供應服務業134億元，亦為歷年單季新高，受惠於專案工程、網站管理服務提升，及交友社群等業績成長，營收年增3.3%。

專業技術服務業營業額則為686億元，為歷年單季新高，年增4.8%，其中廣告業及市場研究業年增8.9%，為100年第2季以來最大增幅，統計處指出，主因網路、平面媒體及電視行銷廣告業務量提升所致；管理顧問業242億元，為歷年單季新高，主因企業經營策略、旅館管理及產業生產之顧問諮詢業務成長，惟上年同期研發服務比較基數較高，致僅年增1.9%；專門設計服務業因營業用室內空間、展覽會場設計接案量增加，營收年增1.1%；攝影業年減8.1%，主因室內、戶外海報及相片影像輸出減少，加上結婚對數減少所致。