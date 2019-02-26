經濟部農業能源消費調查出爐 精緻農業帶動電力消費

2019-02-26 02:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部能源局2018年度「農業部門能源消費」調查出爐，2017年電力消費較2012年成長。經濟部表示，主因農業朝向精緻化生產，致使電力設備使用增加，包括空調、冷凍冷藏、保溫、抽水、增氧設備等，反映農業生產型態逐漸精緻化，農業科技環境控制設備應用普及趨勢。

經濟部說明，為瞭解農業部門能源供需型態與特性，能源局每五年會針對農林漁牧等產業進行能源消費調查。

2017年農業部門電力消費較2012年成長，經濟部表示，受到政府推動精緻農業發展，例如健康農業、科技農業及休閒農業等，強化科技應用，結合休閒旅遊，創造農業附加價值所貢獻。

此外，綠能發展逐漸進入農村，農業部門結合沼氣發電與太陽光電等再生能源利用案例逐漸增加，反映農業生產型態逐漸精緻化，農業科技環境控制設備應用普及趨勢。

農業部門導入綠能應用案例逐漸增加，能源局說明，常見案例包含回收農業廢棄物（如禽畜糞尿）進行厭氧發酵產生沼氣，並利用作為發電或產熱之燃料，實現農業資源循環再利用。

另外，部分農戶亦於農舍屋頂裝設太陽能板發電自用，並將餘電躉售台電公司，善用閒置空間，增加農戶收益。

針對農戶節能意識部分，農牧業僅14.4％用戶採行節能措施，其中有九成以上的措施採以資源循環利用為主，其次為生產機械設備器具汰舊換新（6.9％）；養殖漁業則有18.2％用戶採行節能措施，其採行措施亦以資源循環利用比例最高（占55.6％），另採行生產機械設備器具汰舊換新比例達35.7％，顯著較農牧戶為高。

最後，能源局表示，透過農業部門能源消費調查可瞭解農戶能源使用特性與節能意識，可作為農業部門節能減碳政策措施制訂參考，亦可回饋能源統計作為精進數據品質依據。