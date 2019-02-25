親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

全球股市消化完過度悲觀情緒 關注五大焦點

2019-02-25 19:37經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

金融市場大幅反彈，但基金業者認為投資人可以從企業現金流的資訊追求獲利機會，持續尋...
金融市場大幅反彈，但基金業者認為投資人可以從企業現金流的資訊追求獲利機會，持續尋找可強化投資分散程度的標的。 聯合報系資料照片
分享

今年來金融市場大幅反彈，似乎已消化完先前過度悲觀的情緒。不過，基金業者認為，愈是在這種時候，投資人愈要審慎以對，因應今年的五大市場關注焦點。

安本標準投信投資長彭炫通認為，升息腳步趨緩、美中貿易問題緩解，支撐風險資產的表現。投資人不妨從企業現金流的資訊追求獲利機會，持續尋找可強化投資分散程度的標的，股票的部分偏好新興市場和日本，債券則是看多新興市場債和澳洲債券。

彭炫通說，目前有五大市場焦點，值得投資人關注。一是

全球成長放緩基調不變

，但不至於落入衰退危機。當前市場仍舊圍繞著低成長、低利率的氛圍，但放緩只是反映美國從優於均值的成長回歸到正常水準。中國與歐洲也推出各種政策，有助於支持全球經濟下半年逐步回暖。

焦點二是

全球央行增加金融市場敏感度

，紛紛釋出鴿派訊息。彭炫通表示，市場預期，美國聯邦準備理事會（Fed）今年和明年可能只會各升息一次。中國則是祭出擴張性貨幣政策結合更高的財政赤字，歐洲央行則可能微調原本寬鬆的政策。總體來說，先前過度緊縮貨幣政策所可能造成的風險似乎已經減弱。

焦點三是

核心通貨膨脹維持穩定

。彭炫通表示，近期國際油價雖漸漸回彈，但今年大漲的空間並不大，油價對通膨的壓力並不會太高，核心通膨仍維持穩定，仍在控制中。

焦點四是

企業獲利成長表現趨緩

。彭炫通說，即使全球經濟成長的腳步放慢，但企業獲利在未來一年依舊有增長空間，因為生產力、投資支出、成本控管到位，獲利將持續成長，只是速度將放緩，預期到下半年或明年初才會明顯提升。

焦點五是

地緣政治風險緩解

，但結構性問題仍存在。彭炫通指出，美中貿易談判露出曙光，但全球機構與系統仍持續面臨美中角力的壓力。歐洲結構性問題依然存在，英國脫歐的議題懸而未決，義大利與歐盟雖然已經達成協議，但義大利政府勢必努力重新塑造歐洲議會。

義大利英國脫歐
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

主計長掛保證：2019經濟成長率保2沒問題

2019-02-25 19:00

新聞解析／解決東區名店出走潮 兩大面向待努力

2019-02-25 16:17

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

2019-02-25 16:14

楊金龍上任周年、彭淮南退休後的365天…

2019-02-25 16:05

沈榮津：台商應分散生產基地及市場布局

2019-02-25 15:45

雲林科技工業區響應綠能 目標「自己的電自己發」

2019-02-25 15:40

主計長掛保證 今年經濟保2沒問題

2019-02-25 14:33

製造業、服務業景氣 連續2個月回升

2019-02-25 14:33

資誠：逾1/3私募基金成立責任投資專責團隊 年增8%

2019-02-25 12:25

資訊服務業及租賃業 營業額雙創歷年新高

2019-02-25 12:10

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

製造業、服務業景氣連2月回升 營建業轉衰

2019-02-25 11:20

朱澤民掛保證：經濟成長保2沒問題

2019-02-25 11:16

主計長朱澤民：樂見美國延後對中國產品提高關稅

2019-02-25 11:01

廠商信心回穩 製造業、服務業營業氣候測驗點連二升

2019-02-25 11:00

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

想進國際企業 先掌握這家社群覓才關鍵字

2019-02-25 10:28

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

主計長朱澤民掛保證 今年GDP保二沒問題

2019-02-25 10:07

雲端建構、交友社群需求殷切 資訊服務營業額創新高

2019-02-25 09:32

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

本周指標／美上季GDP估降至2.5%

2019-02-24 23:32

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

下市、裁員謠言不斷 還要台灣和大陸都賺錢 味全如何做到？

2019-02-22 13:50

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 10:26

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:16

名家觀點／洞悉多元思維 才是變局解方

2019-02-21 00:55

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:44

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04

葡萄王營運旺配息率68%較上一年度高 每股配息6.5元

2019-02-25 15:31
看更多

熱門文章

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信

2019-02-24 21:37

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

生技大震撼 北極星總座解任

2019-02-24 23:23

網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！

2019-02-25 10:54

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

2019-02-25 16:14

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

想進國際企業 先掌握這家社群覓才關鍵字

2019-02-25 10:28

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？

2019-02-24 22:58

地價稅清查 鎖定四大類

2019-02-24 23:47

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

交通部所屬單位傳異動 五熱門人選競逐華航董座

2019-02-25 16:23

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元

2019-02-25 06:51

楊金龍上任周年、彭淮南退休後的365天…

2019-02-25 16:05

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

贈屋節稅未必管用 忽略這件事恐繳更多稅

2019-02-25 13:14

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

英特爾於蘋果5G晶片開發不順 聯發科有機會取而代之

2019-02-25 11:46

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

2020年版iPhone處理器 傳台積電5奈米訂單入手

2019-02-25 10:33

酬勞員工支出 不能扣抵

2019-02-24 23:47

藥華辦現增 擬募資50億

2019-02-24 23:45

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

北極星四大股東…個個有來頭

2019-02-24 23:18

小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤

2019-02-25 11:52

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

中華電促成3GPP在台召開5G標準會議

2019-02-24 23:21

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54

經民連拒紅色企業進雙子星 投審會：已請國安局審查

2019-02-25 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top