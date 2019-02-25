全球股市消化完過度悲觀情緒 關注五大焦點

2019-02-25 19:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



金融市場大幅反彈，但基金業者認為投資人可以從企業現金流的資訊追求獲利機會，持續尋找可強化投資分散程度的標的。 聯合報系資料照片 分享 facebook

今年來金融市場大幅反彈，似乎已消化完先前過度悲觀的情緒。不過，基金業者認為，愈是在這種時候，投資人愈要審慎以對，因應今年的五大市場關注焦點。

安本標準投信投資長彭炫通認為，升息腳步趨緩、美中貿易問題緩解，支撐風險資產的表現。投資人不妨從企業現金流的資訊追求獲利機會，持續尋找可強化投資分散程度的標的，股票的部分偏好新興市場和日本，債券則是看多新興市場債和澳洲債券。

彭炫通說，目前有五大市場焦點，值得投資人關注。一是

全球成長放緩基調不變

，但不至於落入衰退危機。當前市場仍舊圍繞著低成長、低利率的氛圍，但放緩只是反映美國從優於均值的成長回歸到正常水準。中國與歐洲也推出各種政策，有助於支持全球經濟下半年逐步回暖。

焦點二是

全球央行增加金融市場敏感度

，紛紛釋出鴿派訊息。彭炫通表示，市場預期，美國聯邦準備理事會（Fed）今年和明年可能只會各升息一次。中國則是祭出擴張性貨幣政策結合更高的財政赤字，歐洲央行則可能微調原本寬鬆的政策。總體來說，先前過度緊縮貨幣政策所可能造成的風險似乎已經減弱。

焦點三是

核心通貨膨脹維持穩定

。彭炫通表示，近期國際油價雖漸漸回彈，但今年大漲的空間並不大，油價對通膨的壓力並不會太高，核心通膨仍維持穩定，仍在控制中。

焦點四是

企業獲利成長表現趨緩

。彭炫通說，即使全球經濟成長的腳步放慢，但企業獲利在未來一年依舊有增長空間，因為生產力、投資支出、成本控管到位，獲利將持續成長，只是速度將放緩，預期到下半年或明年初才會明顯提升。

焦點五是

地緣政治風險緩解