新竹水庫持續拉警報 竹科啟動旱災緊急應變小組

2019-02-25 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹地區近期降雨仍然不佳，寶山、寶二水庫蓄水位持續降低，水情燈號已由水情正常藍燈，轉為水情稍緊綠燈。竹科管理局除要求廠商自主節水外，並已成立旱災緊急應變小組提早因應。

氣象局統計新竹地區降雨不如預期，寶山及寶二水庫合計蓄水量982萬噸，其中寶二水庫的有效蓄水率已降至26.1%，因應供水情勢漸趨吃緊，經濟部水利署日前決定新竹地區（竹科管理局轄屬新竹、竹北生醫園區）水情燈號，由水情正常藍燈轉為水情稍緊綠燈。竹科管理局將持續透過應變小組，加強供水調度應變。

面對未來可能的水情，竹科管理局籲請園區廠商因應目前水情提前預為整備各項應變措施，加強各項節水力度，提升應變層級與作為，俾於適當時機進行應變。竹科管理局將持續密切關注，時時掌握水情，滾動檢討，以降低新竹地區供水風險，確保區域供水穩定。

水利署長賴建信日前也率團隊拜會新竹市長林智堅，針對水情提出說明。他表示，全台水情目前供灌正常，也已協調桃園石門水庫、苗栗永和山水庫支援新竹地區每日14萬噸用水，確保新竹地區供水無虞。