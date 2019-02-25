新竹水庫持續拉警報 竹科啟動旱災緊急應變小組
新竹地區近期降雨仍然不佳，寶山、寶二水庫蓄水位持續降低，水情燈號已由水情正常藍燈，轉為水情稍緊綠燈。竹科管理局除要求廠商自主節水外，並已成立旱災緊急應變小組提早因應。
氣象局統計新竹地區降雨不如預期，寶山及寶二水庫合計蓄水量982萬噸，其中寶二水庫的有效蓄水率已降至26.1%，因應供水情勢漸趨吃緊，經濟部水利署日前決定新竹地區（竹科管理局轄屬新竹、竹北生醫園區）水情燈號，由水情正常藍燈轉為水情稍緊綠燈。竹科管理局將持續透過應變小組，加強供水調度應變。
面對未來可能的水情，竹科管理局籲請園區廠商因應目前水情提前預為整備各項應變措施，加強各項節水力度，提升應變層級與作為，俾於適當時機進行應變。竹科管理局將持續密切關注，時時掌握水情，滾動檢討，以降低新竹地區供水風險，確保區域供水穩定。
水利署長賴建信日前也率團隊拜會新竹市長林智堅，針對水情提出說明。他表示，全台水情目前供灌正常，也已協調桃園石門水庫、苗栗永和山水庫支援新竹地區每日14萬噸用水，確保新竹地區供水無虞。
賴建信指出，水利署有水情情境分析，隨時做好準備召開水情會議，針對實際降雨狀況做滾動式檢討與隨機應變，目前全國水情供灌正常，為正常藍燈，根據氣象局預測，雖2月間應不會有大量降雨，但2月底至3月降雨機率有望增加，而針對民間與產業對用水吃緊與否的關心，也已提出相關措施提前因應。
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