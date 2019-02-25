主計長掛保證：2019經濟成長率保2沒問題

2019-02-25 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



行政院主計總處主計長朱澤民今（25）日在立法院財政委員會接受國民黨立委曾銘宗質詢時表示，根據目前經濟資料，台灣2019年經濟成長率「保2」沒有問題；並說明，國際間貿易與金融情勢變化，尤其油價仍是影響的變數。

國民黨立委曾銘宗質詢時提問，2018年經濟成長率從第三季以後就持續下降，依照主計總處的書面報告，今年第一季1.82％，第二季1.99％，第三季2.42％，第四季2.78％，「確定今年經濟一定會反轉向上嗎？」。對此，朱澤民回應，經濟包含各層面因素，就目前經濟數據，「保2沒有問題」。

曾銘宗再點出，國外淨輸出對GDP的貢獻率，從去年一路走跌，甚至在第三季轉負，整體出口情況不看好，在國際情勢不利的狀況，後續也恐持續向下。再加上去年的批發零售業的表現，對經濟的實質貢獻率也是一路向下，第四季的0.24％，幾乎不及第一季的三成。

朱澤民補充回應，國際間的貿易、金融情勢變化，如美中貿易戰的進展和結果、歐洲國家的金融狀況，以及國際油價、原物料皆是影響經濟成長的因素。

曾銘宗同時認為，民間消費和年金改革有密切關聯，2018年民間消費占GDP的貢獻率，從第一季的1.44％，一路往下降到第四季的0.82。朱澤民回應，年改確實是影響GDP的部分因素，但根據統計，受年金改革的影響人數約在30～40萬人之間。