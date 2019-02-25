親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

從《還願》維尼爭議，還原中國網民政治性格

打敗不景氣 TGI FRIDAYS今年要逆勢成長5%

2019-02-25 18:19經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

TGI FRIDAYS台灣營運資深副總裁李宏智今（25）日表示，儘管台灣今年景氣前景不明，但TGI FRIDAYS今年同店銷售（Same Store Sales, SSS）仍有望成長5%。今年迄今，營業額、來客數及客單價都在不景氣的逆勢中保持成長態勢。

台灣餐飲市場龍爭虎鬥，自去年微風南山開幕，逾百家餐飲品牌齊進駐，對餐飲業投下一枚震撼彈。百貨美食搶客，民眾消費習慣改變，資深餐飲品牌營運備受挑戰。面對低迷景氣，TGI FRIDAYS今日表示，將以三大策略成功逆勢突圍，包括：

一、年輕化：瞄準年輕世代，在品牌行銷發揮創意，不斷創造話題與聲量。以創新菜單設計、門市互動情境區域，甚至到AR相機濾鏡上線，吸引網美族群，提供多元化的餐飲體驗；亦與人氣網路名人合作，創造發燒話題、強化網路聲量。

二、品牌力：TGI FRIDAYS一直以來堅持提供消費者最道地的美式料理，更與美國文化緊密結合，從感恩節、萬聖節、耶誕節到黑色購物節等，推出應景活動，讓國人在FRIDAYS即可體驗多元美國經典節慶與文化。

三、獨特性：將以多元型態的異業聯名合作，以及針對商圈客製化精準經營，進行單店行銷規劃，將TGI FRIDAYS獨特的服務精神，提供不同族群最適切的服務體驗。

李宏智表示，去年TGI FRIDAYS營收成長3%、總來客數成長5.7%。今年初商品售價平均調漲2.5%，曾擔心會影響民眾消費意願，但欣慰的是迄今來客數仍維持成長。

值得一提的有趣現象是，今年除夕當天，TGI FRIDAYS營業額較去年同期大增20%。李宏智說，TGI FRIDAYS每年除夕當天的營業額都不斷成長，這跟台灣的人口結構與社會結構有關，因為現在小家庭眾多，很多家庭夫家的長輩已不在，夫妻二人就帶著小孩到飯店或餐廳吃團圓飯，帶動餐飲業在除夕當天的生意愈來愈好。

對於TGI FRIDAYS今年展望，李宏智強調，今年景氣比去年還冷，且以往連續假日都是餐飲業旺季，但國人在連假期間的休閒娛樂選擇變多，像露營熱潮不退，出國旅遊更是家常便飯，連假慢慢地已非餐飲業的旺季。

李宏智笑說，TGI FRIDAYS在預估業績時，還會將天氣預報的因素納入，「因為下雨天民眾反而會逛百貨賣場，對餐廳業績反而有益！」

為因應日益艱辛的經營環境，李宏智強調，TGI FRIDAYS現在每周都召開主管會議，主管、店長們都在高壓環境下，戮力追求業績成長。

TGI FRIDAYS新菜色「泰瘋狂酸辣海鮮麵」，天使細麵配上蝴蝶蝦、小管圈、淡...
TGI FRIDAYS新菜色「泰瘋狂酸辣海鮮麵」，天使細麵配上蝴蝶蝦、小管圈、淡菜等，搭配以辣度最高的TABASCO®哈巴尼羅辣椒汁製成的椰汁酸辣醬一起快火拌炒，酸辣開胃令人為味無窮。記者韓化宇／攝影
分享
TGI FRIDAYS新菜色「超級巨星拼盤」，豐富海鮮系列一次嚐遍，紐奧良炸蝦、...
TGI FRIDAYS新菜色「超級巨星拼盤」，豐富海鮮系列一次嚐遍，紐奧良炸蝦、金黃酥脆小管圈、炭烤鮭魚佐茉莉香米飯，搭配馬利納拉醬與TABASCO®煙燻辣椒汁製成的杏桃甜醋醬，多重風味給人無限驚喜，適合三五好友一同分享。記者韓化宇／攝影
分享
TGI FRIDAYS新菜色「擺煙燻炭烤豬肋排」，將FRIDAYS經典豬肋排，塗...
TGI FRIDAYS新菜色「擺煙燻炭烤豬肋排」，將FRIDAYS經典豬肋排，塗上TABASCO®煙燻辣椒汁製成的烤肉醬，烤至雙面焦香入味，令人抵擋不了的吮指美味。記者韓化宇／攝影
分享
北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁暨TGI FRIDAYS台灣區董事總經理李宏智。...
北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁暨TGI FRIDAYS台灣區董事總經理李宏智。TGI FRIDAYS／提供
分享
TGI FRIDAYS新菜色「動滋動滋雞肉脆餅沙拉」，羅美生菜淋上鱷梨田園醬，搭...
TGI FRIDAYS新菜色「動滋動滋雞肉脆餅沙拉」，羅美生菜淋上鱷梨田園醬，搭配兩種濃郁起司、玉米、洋蔥，鋪上由TABASCO®煙燻辣椒汁製成的田納西醬炭烤鮮嫩雞肉、搭配鳳梨莎莎醬和玉米脆餅，口感豐富有層次。記者韓化宇／攝影
分享

餐飲業景氣連假
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

2019-02-25 16:14

楊金龍上任周年、彭淮南退休後的365天…

2019-02-25 16:05

沈榮津：台商應分散生產基地及市場布局

2019-02-25 15:45

雲林科技工業區響應綠能 目標「自己的電自己發」

2019-02-25 15:40

主計長掛保證 今年經濟保2沒問題

2019-02-25 14:33

製造業、服務業景氣 連續2個月回升

2019-02-25 14:33

資誠：逾1/3私募基金成立責任投資專責團隊 年增8%

2019-02-25 12:25

資訊服務業及租賃業 營業額雙創歷年新高

2019-02-25 12:10

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

製造業、服務業景氣連2月回升 營建業轉衰

2019-02-25 11:20

朱澤民掛保證：經濟成長保2沒問題

2019-02-25 11:16

主計長朱澤民：樂見美國延後對中國產品提高關稅

2019-02-25 11:01

廠商信心回穩 製造業、服務業營業氣候測驗點連二升

2019-02-25 11:00

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

想進國際企業 先掌握這家社群覓才關鍵字

2019-02-25 10:28

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

主計長朱澤民掛保證 今年GDP保二沒問題

2019-02-25 10:07

雲端建構、交友社群需求殷切 資訊服務營業額創新高

2019-02-25 09:32

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

本周指標／美上季GDP估降至2.5%

2019-02-24 23:32

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

維持亞鄰最低價 中油周一汽油不調，柴油漲0.4元

2019-02-24 14:10

布局5G接軌國際 5G標準會議明在台舉辦

2019-02-24 13:44

中油宣布 汽油25日不調價、柴油漲0.4元

2019-02-24 12:35

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

下市、裁員謠言不斷 還要台灣和大陸都賺錢 味全如何做到？

2019-02-22 13:50

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 10:26

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:16

名家觀點／洞悉多元思維 才是變局解方

2019-02-21 00:55

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:44

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信

2019-02-24 21:37

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

生技大震撼 北極星總座解任

2019-02-24 23:23

網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！

2019-02-25 10:54

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

2019-02-25 16:14

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

想進國際企業 先掌握這家社群覓才關鍵字

2019-02-25 10:28

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？

2019-02-24 22:58

地價稅清查 鎖定四大類

2019-02-24 23:47

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安

2019-02-24 19:20

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元

2019-02-25 06:51

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

贈屋節稅未必管用 忽略這件事恐繳更多稅

2019-02-25 13:14

楊金龍上任周年、彭淮南退休後的365天…

2019-02-25 16:05

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

交通部所屬單位傳異動 五熱門人選競逐華航董座

2019-02-25 16:23

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

英特爾於蘋果5G晶片開發不順 聯發科有機會取而代之

2019-02-25 11:46

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

酬勞員工支出 不能扣抵

2019-02-24 23:47

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

藥華辦現增 擬募資50億

2019-02-24 23:45

小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤

2019-02-25 11:52

2020年版iPhone處理器 傳台積電5奈米訂單入手

2019-02-25 10:33

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

北極星四大股東…個個有來頭

2019-02-24 23:18

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top