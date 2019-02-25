打敗不景氣 TGI FRIDAYS今年要逆勢成長5%

2019-02-25 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



TGI FRIDAYS台灣營運資深副總裁李宏智今（25）日表示，儘管台灣今年景氣前景不明，但TGI FRIDAYS今年同店銷售（Same Store Sales, SSS）仍有望成長5%。今年迄今，營業額、來客數及客單價都在不景氣的逆勢中保持成長態勢。

台灣餐飲市場龍爭虎鬥，自去年微風南山開幕，逾百家餐飲品牌齊進駐，對餐飲業投下一枚震撼彈。百貨美食搶客，民眾消費習慣改變，資深餐飲品牌營運備受挑戰。面對低迷景氣，TGI FRIDAYS今日表示，將以三大策略成功逆勢突圍，包括：

一、年輕化：瞄準年輕世代，在品牌行銷發揮創意，不斷創造話題與聲量。以創新菜單設計、門市互動情境區域，甚至到AR相機濾鏡上線，吸引網美族群，提供多元化的餐飲體驗；亦與人氣網路名人合作，創造發燒話題、強化網路聲量。

二、品牌力：TGI FRIDAYS一直以來堅持提供消費者最道地的美式料理，更與美國文化緊密結合，從感恩節、萬聖節、耶誕節到黑色購物節等，推出應景活動，讓國人在FRIDAYS即可體驗多元美國經典節慶與文化。

三、獨特性：將以多元型態的異業聯名合作，以及針對商圈客製化精準經營，進行單店行銷規劃，將TGI FRIDAYS獨特的服務精神，提供不同族群最適切的服務體驗。

李宏智表示，去年TGI FRIDAYS營收成長3%、總來客數成長5.7%。今年初商品售價平均調漲2.5%，曾擔心會影響民眾消費意願，但欣慰的是迄今來客數仍維持成長。

值得一提的有趣現象是，今年除夕當天，TGI FRIDAYS營業額較去年同期大增20%。李宏智說，TGI FRIDAYS每年除夕當天的營業額都不斷成長，這跟台灣的人口結構與社會結構有關，因為現在小家庭眾多，很多家庭夫家的長輩已不在，夫妻二人就帶著小孩到飯店或餐廳吃團圓飯，帶動餐飲業在除夕當天的生意愈來愈好。

對於TGI FRIDAYS今年展望，李宏智強調，今年景氣比去年還冷，且以往連續假日都是餐飲業旺季，但國人在連假期間的休閒娛樂選擇變多，像露營熱潮不退，出國旅遊更是家常便飯，連假慢慢地已非餐飲業的旺季。

李宏智笑說，TGI FRIDAYS在預估業績時，還會將天氣預報的因素納入，「因為下雨天民眾反而會逛百貨賣場，對餐廳業績反而有益！」