經濟部：精緻農業、綠能讓農業部門能源供需型態改變

2019-02-25 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部完成五年1次農業部門能源消費調查報告，發現政府推動精緻農業發展，強化科技應用，結合休閒旅遊，創造農業附加價值，使得2017年電力消費較2012年成長。另外，綠能發展亦逐漸進入農村，農業部門結合沼氣發電與太陽光電等再生能源利用案例逐漸增加。

為瞭解農業部門能源供需型態與特性，能源局每五年針對農林漁牧等產業進行能源消費調查。

依據2018年調查結果，2017年農業部門電力消費較2012年成長12.1%，主因農業朝向精緻化生產（健康農業、科技農業及休閒農業等），使電力設備使用增加，包含：空調、冷凍冷藏、保溫、抽水、增氧設備等，反映農業生產型態逐漸精緻化，農業科技環境控制設備應用普及趨勢。

此外，能源局也發現，農業部門導入綠能應用案例逐漸增加，常見案例包含回收農業廢棄物（如禽畜糞尿）進行厭氧發酵產生沼氣，並利用作為發電或產熱的燃料，實現農業資源循環再利用；另外，部分農戶亦於農舍屋頂裝設太陽能板發電自用，並將餘電躉售台電公司，善用閒置空間，增加農戶收益。

能源局補充，針對農戶節能意識部分，農牧業僅14.4%用戶採行節能措施，其採行措施以資源循環利用為主(占90.9%)，其次為生產機械設備器具汰舊換新(6.9%)；養殖漁業則有18.2%用戶採行節能措施，其採行措施亦以資源循環利用比例最高(占55.6%)，另採行生產機械設備器具汰舊換新比例達35.7%，顯著較農牧戶為高。