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從《還願》維尼爭議，還原中國網民政治性格

自駕車邁大步 廠商聯軍6月叩關

2019-02-25 17:58經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

全台首座封閉環境自駕車測試場域「台灣智駕測試實驗室」今（25）日正式開幕，蔡英文總統也親臨現場，展現政府推動自駕車發展的決心。預計今年6月後，自駕車廠商將結合營運商、法人及地方政府，依據「無人載具科技創新實驗條例」申請開放或半開放場域的試營運，推動明年特定路線自駕巴士服務上路。

宏碁、成大、工研院與車王電、7StarLake、台灣智慧駕駛及豐榮客運等，今日也公開演示自駕車道路實測情況。

行政院科技會報辦公室表示，沙崙自駕車測試場域是台灣第一座針對自駕車技術測試所設計，從設計、整地到建置完成，僅費時九個月，除了具有多元複雜且符合國際標準的交通情境，模擬建築物街景、鐵路平交道、綠蔭、隧道、特殊路面及停車區，並有台灣併排停車、路邊機車等13種道路常見情境，是最具東南亞交通特色的測試環境。

科技會報辦公室指出，預計自今年6月開始，自駕車廠商將結合營運商、法人、地方政府，依據「無人載具科技創新實驗條例」申請開放或半開放場域的試營運，並完成自駕巴士上路規劃，推動明年特定路線自駕巴士服務上路，讓民眾感受智慧運輸服務的安全與便利。

為整合政策、法律、預算、場域等跨部會功能及資源，行政院科技會報辦公室去年8月開始協調經濟部、科技部、內政部、交通部等相關部會，並與台北、台中與台南等地方政府，偕同廠商及法人共同參與合作。

去年11月立法院三讀通過「無人載具科技創新實驗條例」，總統已於同年12月公布條例。經濟部、交通部預計於今年6月前各別完備四項授權辦法，正式受理廠商申請案。

科技會報辦公室表示，自動駕駛需要尖端的感測技術與運算能力，是AIoT人工智慧結合物聯網的成熟應用。為讓台灣自駕車發展趕上世界最先進腳步，「無人載具科技創新實驗條例」通過後，各部會分工提供完善測試環境，以利自駕車科技、服務與營運模式的體驗與展示。

例如自駕車上路需要極高的安全度，內政部已著手進行國內各重要都會區3D高精度地圖收集與繪製；有關自駕車行駛路段號誌規劃，由交通部研擬相關管理法規；金融與保險制度方面，金管會開始規劃相關配套措施；科技部大力推動自駕車實驗室，結合中央與地方，加上法人、學界與業界的支援參與，大幅提升台灣自駕車發展。

科技會報辦公室強調，未來我國無人載具發展將由與民生關聯度高的大眾運輸自駕巴士開始，逐步延伸至無人機及自駕船，並結合地方創生，與地方合作發展具有在地特色的無人載具服務營運模式，如應用自駕車與無人機於偏鄉物流、自駕船結合港區觀光等。

自駕車無人機
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