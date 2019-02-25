新聞解析／解決東區名店出走潮 兩大面向待努力

2019-02-25 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



東區商圈近幾年陸續爆出名店出走潮，專家指出，忠孝商圈當務之急必須重新找回定位及特色。 聯合報系資料照 分享 facebook

忠孝東路上的東區商圈近幾年陸續爆出名店出走潮，去年底鐘表名店SWATCH、歐米茄相繼退租，經營長達40年的永福樓也熄燈，忠孝商圈在信義區及西門町兩大商圈夾擊下，面臨從繁華榮景往下墜落的困境，台經院研究員暨產業顧問劉佩真指出，忠孝商圈目前的情況並不是房東降租金，就可以吸引租客回流這麼簡單，當務之急必須重新找回定位及特色。

忠孝商圈最近的熱門話題是老字號的餐廳永福樓不敵高房租決定熄燈，讓員工及老顧客都相當的不捨，事實上，除了永福樓，去年底的SWATCH、歐米茄也相繼退租，甚至更早之前亨得利鐘錶結束營業搬走，現在有不少店面淪為特賣會或是快閃店，已透露出商圈店家面臨高租金，加上消費型態的改變的經營危機。

劉佩真指出，以忠孝商圈的租金來看，去年第2季每月每坪約1.3~2萬元，到了去年第4季下降至1.2~1.8萬元，但是空置率卻是由去年第2季的4%，第4季拉高到9.1%，可以看出，並不是屋主降租金，就會吸引租客這麼簡單可以解決；另外，北市府有意祭出空店稅，理論上用稅制，也是可以解決部分空置率的問題。

她分析，忠孝商圈面臨信義商圈及西門町商圈的東西夾擊，尤其是西門町商圈的重新崛起，鎖定自由行的觀光客，在葯妝店、伴手禮等商店方進駐下，目前每月每坪租金約1.7~2萬元，去年第1季空置率1.5%，到第2季降至1.2%，目前已是幾乎找不到大面積店面的情況。

在大環境支撐下，西門町商圈店面租金維持高檔，且空置率低；另一個信義商圈則是形成百貨聚落，吸引人潮前往，夾在中間的忠孝商圈，人潮被東西兩大商圈吸走，要想讓房客回流，已不僅僅是考量降租金，或是空店稅的想法而已，而是要重新找到商圈的特色及定位。

劉佩真以南京商圈為例指出，在朝向文化、創意的產業聚落方向規劃及發展，再結合附雙連公園的綠帶整理，讓空置率下降；所以，忠孝商圈已因高房租，再加上西門町商圈崛起的衝擊，錯失挽回的時機，現在除了屋主讓利之外，找到特色更加重要。

她強調，要如何適應消費型態改變，及商圈的特色，或許是網銀興起後的旗艦店，或是新興科技領域的旗艦店等，都是可以廣泛考量的方向，前提是找回未來的發展方向，才能回復正常的市場機制，有效解決空置率的問題。