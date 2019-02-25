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楊金龍上任周年、彭淮南退休後的365天…

2019-02-25 16:05經濟日報 記者陳美君╱即時報導

圖為央行新舊任總裁交接，彭淮南（左）交棒給原副總裁楊金龍（右）。 聯合報系資料照...
圖為央行新舊任總裁交接，彭淮南（左）交棒給原副總裁楊金龍（右）。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
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2019年2月26日，是央行總裁楊金龍上任一周年，也是全球唯一獲得「14A」的央行前總裁，彭淮南退休後的365天。

上任滿周年的這一天，楊金龍行程滿檔，因應3月初的立法院業務報告，還有3月21日登場的央行理監事會，楊金龍忙著拜訪財委會立法委員，展現央行積極與外界溝通、讓央行政策更透明的誠意。

楊金龍滿周年的這一天，也是彭總裁變成彭顧問、彭淮南退休後的365天，回顧過去這一年，央行貨幣政策在楊金龍掌舵下四平八穩，顯示彭淮南欽點、刻意栽培的接班人，並未讓外界失望，並獲得不少掌聲。

過去這一年，彭淮南沒有一天出國旅遊，沒有一天輕鬆享樂，他的行程依舊很「公式化」，保持在央行總裁任內的1萬6,000多個工作天的習慣，天天到到央行顧問室報到，就連假日、過年也一樣。

摩羯座的他即使退休，還是保持著過去的生活規律，絲毫未見鬆懈，就算不再是央行總裁、不再參與央行貨幣政策決策，他還是醉心於他愛的經濟研究裡。

每天清晨五點，彭淮南會先到大安森林公園快走健身，接著就到央行顧問室裡看書、看資料、整理資料，直到傍晚六、七點才離開。

央行顧問的工作為無給職，研究是彭淮南的興趣，也可以說，幾乎是他生活的全部。

過去一年，楊金龍在彭淮南奠定的基礎上持續改革，例如加強央行與外界的溝通，與貨幣政策的透明度，公布央行理監事會議紀錄、開直播、設臉書專頁，都只是他致力推動的其中一環，楊金龍在貨幣政策上維持彭淮南的穩定基調，不論國際金融市場遭遇美中貿易戰爭、英國脫歐協議等大風大浪，台灣這艘小船，都能穩定在海中行駛、不至於翻船。

央行彭淮南楊金龍
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