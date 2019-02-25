親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

《還願》為何恐怖？奉獻之前，請先照顧好自己

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

葡萄王營運旺配息率68%較上一年度高 每股配息6.5元

2019-02-25 15:31文／ 葡萄王 提供

圖／葡萄王 提供
圖／葡萄王 提供
分享
葡萄王生技2018年營運回溫，以同樣IFRS15為基礎，累計1-12月成長8%，在備受挑戰的環境中仍表現亮眼，今公告發放股利訊息，配息率68%較2017年高，現金股息6.5元。葡萄王一直以來相當重視股東權益，在三大事業體表現亮眼下，每年都維持高配股率，從2016年的66%、2017的67%，到2018年的68%。

展望2019年，葡萄王「50週年」，以「精彩，一路向前」為概念出發，第一階段主題廣告已於電視、網路媒體強力播放，反應良好。集團營收1月份整體營收YOY成長13.2%，台灣葡萄王也成長55%，後續將持續搭配多項品牌、促銷系列活動。

葡萄王研發實力也再下一城，於抗癌及減脂市場開啟新篇章，2/23(上週六)剛於馬來西亞以樟芝、益生菌素材獲得2019馬來西亞MTE發明展之2金5特別獎。僅2件發明專利就獲得5特別獎，相當難得，其中樟芝更獲得全場唯二的國際創新發明聯盟總會特別獎(IAIA)，此次參展共18國，528件，台灣代表團獲7面金牌，葡萄王就佔了2面，表現相當亮眼。

海外市場部分，今年初葡萄王與馬來西亞農業生技龍頭廠商全宇生技合作，攜手進軍東協市場，於馬來西亞吉隆坡設立合資公司, 將於今年陸續引進包含上述得獎專利延伸之產品進入馬來西亞，再加上海外代工也會以東南亞為主力戰場，後續也會與許多代工客戶合作，目前客戶已遍及泰國、新加坡、香港、越南、印尼、馬來西亞，甚至更遠達南亞的印度地區，讓台灣第一大生技保健品品牌的優質產品, 在海外市場發光發熱。相信都能為葡萄王注入新活水，後勢樂觀可期。

高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

主計長掛保證 今年經濟保2沒問題

2019-02-25 14:33

製造業、服務業景氣 連續2個月回升

2019-02-25 14:33

資誠：逾1/3私募基金成立責任投資專責團隊 年增8%

2019-02-25 12:25

資訊服務業及租賃業 營業額雙創歷年新高

2019-02-25 12:10

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

製造業、服務業景氣連2月回升 營建業轉衰

2019-02-25 11:20

朱澤民掛保證：經濟成長保2沒問題

2019-02-25 11:16

主計長朱澤民：樂見美國延後對中國產品提高關稅

2019-02-25 11:01

廠商信心回穩 製造業、服務業營業氣候測驗點連二升

2019-02-25 11:00

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

想進國際企業 先掌握這家社群覓才關鍵字

2019-02-25 10:28

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

主計長朱澤民掛保證 今年GDP保二沒問題

2019-02-25 10:07

雲端建構、交友社群需求殷切 資訊服務營業額創新高

2019-02-25 09:32

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

本周指標／美上季GDP估降至2.5%

2019-02-24 23:32

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

維持亞鄰最低價 中油周一汽油不調，柴油漲0.4元

2019-02-24 14:10

布局5G接軌國際 5G標準會議明在台舉辦

2019-02-24 13:44

中油宣布 汽油25日不調價、柴油漲0.4元

2019-02-24 12:35

電價漲不漲3月拍板 物價穩定成關鍵

2019-02-24 10:21

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

下市、裁員謠言不斷 還要台灣和大陸都賺錢 味全如何做到？

2019-02-22 13:50

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 10:26

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:16

名家觀點／洞悉多元思維 才是變局解方

2019-02-21 00:55

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:44

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信

2019-02-24 21:37

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

生技大震撼 北極星總座解任

2019-02-24 23:23

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

賓士門檻降低 月薪5萬上班族可以入手

2019-02-24 18:21

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！

2019-02-25 10:54

北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？

2019-02-24 22:58

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

地價稅清查 鎖定四大類

2019-02-24 23:47

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安

2019-02-24 19:20

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

金控大股東高質押人數大降 剩二人

2019-02-24 15:47

比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元

2019-02-25 06:51

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

贈屋節稅未必管用 忽略這件事恐繳更多稅

2019-02-25 13:14

富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26

酬勞員工支出 不能扣抵

2019-02-24 23:47

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤

2019-02-25 11:52

富邦金南向越南十周年 據點規模居金控首位

2019-02-24 16:39

中華電促成3GPP在台召開5G標準會議

2019-02-24 23:21

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54

北極星四大股東…個個有來頭

2019-02-24 23:18

藥華辦現增 擬募資50億

2019-02-24 23:45

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top