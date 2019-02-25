葡萄王營運旺配息率68%較上一年度高 每股配息6.5元

2019-02-25 15:31 文／ 葡萄王 提供



圖／葡萄王 提供 分享 facebook 葡萄王生技2018年營運回溫，以同樣IFRS15為基礎，累計1-12月成長8%，在備受挑戰的環境中仍表現亮眼，今公告發放股利訊息，配息率68%較2017年高，現金股息6.5元。葡萄王一直以來相當重視股東權益，在三大事業體表現亮眼下，每年都維持高配股率，從2016年的66%、2017的67%，到2018年的68%。

展望2019年，葡萄王「50週年」，以「精彩，一路向前」為概念出發，第一階段主題廣告已於電視、網路媒體強力播放，反應良好。集團營收1月份整體營收YOY成長13.2%，台灣葡萄王也成長55%，後續將持續搭配多項品牌、促銷系列活動。

葡萄王研發實力也再下一城，於抗癌及減脂市場開啟新篇章，2/23(上週六)剛於馬來西亞以樟芝、益生菌素材獲得2019馬來西亞MTE發明展之2金5特別獎。僅2件發明專利就獲得5特別獎，相當難得，其中樟芝更獲得全場唯二的國際創新發明聯盟總會特別獎(IAIA)，此次參展共18國，528件，台灣代表團獲7面金牌，葡萄王就佔了2面，表現相當亮眼。

海外市場部分，今年初葡萄王與馬來西亞農業生技龍頭廠商全宇生技合作，攜手進軍東協市場，於馬來西亞吉隆坡設立合資公司, 將於今年陸續引進包含上述得獎專利延伸之產品進入馬來西亞，再加上海外代工也會以東南亞為主力戰場，後續也會與許多代工客戶合作，目前客戶已遍及泰國、新加坡、香港、越南、印尼、馬來西亞，甚至更遠達南亞的印度地區，讓台灣第一大生技保健品品牌的優質產品, 在海外市場發光發熱。相信都能為葡萄王注入新活水，後勢樂觀可期。