資誠：逾1/3私募基金成立責任投資專責團隊 年增8%

2019-02-25 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務25日發布《2019全球私募基金責任投資調查報告》指出，「責任投資」成為私募股權基金和投資人的重要考量因素，包括環境、社會及治理的ESG議題。

報告特別指出，有35%的私募基金受訪者特別成立一個專門的團隊來進行責任投資，較2016年增加8%。至於沒有特別成立責任投資團隊的私募股權基金，其中66%依靠其投資/交易團隊來管理ESG事宜。

調查發現：81%的私募股權基金公司每年至少向董事會報告一次ESG議題、67%的受訪者在2019年已確定優先發展與其投資相關的永續發展目標（SDGs）、91%的私募股權基金公司已採用或正在發展責任投資/ ESG政策、私募股權基金越來越重視人權（76%）及氣候風險（83%）。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺表示， 這個調查結果非常令人鼓舞，代表責任投資已開始驅動企業的永續發展，且私募股權基金（PE Fund）扮演至關重要的角色。他說，隨著私募股權基金和有限責任公司在全球資本市場的作用增加，當他們認真看待責任投資，也就意味著真正的變革得以推動。

67%的受訪者已確定優先發展與其投資相關的永續發展目標（SDGs），較2016年大幅成長29%；43%的受訪者積極主動監控和報告其投資公司在永續發展目標的表現，較2016年增加27%。

令人振奮的是，責任投資被視為投資流程的核心議題，需進行嚴格的監控和報告。儘管責任投資可能只處於「年輕成人」的發展階段，但這些調查結果都是成熟度上升的跡象。

調查也發現，考慮採取行動者與正主動採取行動者間的距離仍然存在。例如，雖然89%的受訪者認為網路和資料安全是一個問題，但只有41%的受訪者表示正在採取行動。同樣地，83%的受訪者擔心其投資公司的氣候風險，但只有31%對此採取行動。