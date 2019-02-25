烤雞、PIZZA、炸雞、鍋物現點現做 超商雙雄搶餐飲大餅

2019-02-25 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



看好國內外食商機持續攀升，超商雙雄近年推動的複合店型不少鎖定餐飲類，並主打現做，以提升餐點美味。統一超（2912）除了此次和達美樂合作外，去年也與集團旗下的21PLUS、21風味館，在高雄開出首家烤雞複合店;而全家（5903）則是與韓國最大炸雞品牌「bb.q CHICKEN」合作，目前在全台已有五家炸雞複合店，另外，與天和鮮物也在高雄開出全台首家「超商餐廳」，主打廚師駐店，提供鍋物、歐式等逾20種現點現做料理。

近年美國零售業興起賣場結合餐廳的趨勢，消費者至店舖選購商品，可同時在購物場域享受現場烹調的高品質料理，10年創造來客數成長30%。看好此趨勢，國內超商也積極強化門市餐飲結構，以擴大速食餐飲商機， 而且從復熱型（微波）產品擴大到現點現做，也凸顯零售業的界線愈來愈模糊，跨通路的特性將愈來愈顯著。

統一超表示，自去年5月推出首間複合店型，7-ELEVEN發現複合店的平均來客數與業績較一般門市成長1至2成。顯示多元型態，賦予門市更多樣貌及服務，可有效吸引來客及提升業績。

統一超目前在餐飲類型的複合店有烤雞店和PIZZA店，除了和達美樂的合作，也與集團的21PLUS、21風味館攜手打造首家「21TOGO」門市，將香草烤半雞、香草烤雞腿、香脆炸雞、薯霸等明星商品導入7-ELEVEN門市販售，並針對超商客群獨家開發符合現代人需求的輕食商品，滿足正餐多元選擇。

全家去年和韓國炸雞品牌合作開出首家炸雞複合店，今年初則和天和鮮物合作開出首家「超商餐廳」，提供精緻鍋物、義大利麵、燉飯等現做餐點。全家並在今年立下全體複合店店數的倍增計畫，預期零售通路未來將提供更多元的消費體驗。