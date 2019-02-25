二房東條款6月上路 不得超收電費、強制告知凶宅資訊

2019-02-25 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為健全現行租屋市場秩序，消保處今（25）日首度公布「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，明確規範「包租業」向「房東」承租房屋後再行轉租予「承租人」的法律關係，且明訂租賃期間不得少於30日，同時明訂「電費」若約定由「承租人」負擔時，其計算基礎也不得超過「台電夏季用電量最高級距的每度金額」，以避免包租業藉由收取高額電費，謀取不當利益，且必須強制告知凶宅資訊，最快6月1 日正式上路。

過去曾發生知名惡房東張淑晶除出租自有房屋，也藉低價租賃公寓等再轉租，但卻出現超收高額電費、動輒威脅對房客提告等情事，消保處今日正式公布「二房東條款」，如果租約違反定期化契約規定，得依《消保法》處最高30萬元罰鍰。

消保處簡任秘書陳星宏表示，新訂「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，規定包租業不得收取超過台電夏季電費最高每度金額，避免收取過高電費牟利；另包租業如出現停業等情況，承租民眾可以請求相關公會協調續租，同時包租業者也需事先告知是否為凶宅、海砂屋。

陳星宏進一步指出，新的定型化契約主要是規範住宅專業代管、包租業者和租客、房主之間權利義務，除了避免惡質二房東，也鼓勵房東如果沒有空管理時，可放心交由專業代管、包租業者協助租屋，釋出空屋供民眾租用。

即將上路的「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」中，明定租賃期間不得少於30日，也不得超過包租契約得租賃期間；為防止包租業超收及拒不返還押金爭議，明定押金數額最高不得超過2個月租金，押金應在租期屆滿或租賃契約終止、交還房屋時返還。

另房租及附屬設備損壞時，原則上由包租業負責修繕，不過損壞可歸因承租人造成時，包租業即不負修繕義務。而修繕期間，造成房屋無法居住使用時，承租人得請求扣除該期間租金。

針對終止租約規定，即將上路的「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」則是明訂包租業及承租人得提前停止租約的法定事由，並規定在一定期限內，按情形有3個月及30日二種期限，並以書面通知他方，不過如果有危害公共安全，或危及承租人安全健康時，得不先期通知。

至於雙方約定提前終止租約，應於一個月前通知他方，沒有先期通知而終止租約時，得賠償他方最高一個月租金違約金。

此外，定型化契約也明定，如果原出租人提前終止包租契約時，包租業應該在五日內通知承租人終止轉租契約，並且協助承租人優先承租其他租賃住宅，如果包租業因故停業、解散或他遷不明時，承租人得請求租賃住宅服務公會，或其全國聯合會協調續約事宜，公會及全國聯合會不得拒絕。