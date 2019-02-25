美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，受惠油價止跌回穩，美中貿易戰漸趨緩和，廠商看壞景氣發展的聲音確實比較小了，但仍須注意的是，國際景氣變化還是相當多。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台經院今（25）日公布最新景氣動向調查報告，經過模型試算後，台經院指出，2019年1月製造業與服務業營業氣候測驗點皆呈現連續二個月回升態勢，不過，營建業則由上揚轉為下滑。對此，台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，受惠油價止跌回穩，美中貿易戰漸趨緩和，廠商看壞景氣發展的聲音確實比較小了，但仍須注意的是，國際景氣變化還是相當多。

此外，針對美國總統川普宣布，將暫緩原先自1月1日起對中國2000億美元商品調升關稅，從10%到25%一事，孫明德形容「美中貿易戰雖已露出曙光，卻還沒有天亮」。

孫明德表示，根據台經院的觀察，暫緩調升關稅，並不是貿易戰的結束，只是關稅這部分暫告中止而已，例如其他還有匯率、制裁權，以及中國國有企業…等，他認為美中未來還是有很多問題，會爭鋒相對。

孫明德指出，去年7、8、9月美中貿易戰使得台灣廠商受到很大驚嚇，10月大量出貨到美國，導致美國零售業大庫存和港灣大塞車，連帶的我國11月到今年1月的出口訂單也馬上掉下來，這些都是因為廠商擔心關稅要調漲，先塞貨和先出貨，就是深怕擔心之後關稅會調漲。

但，現在美中貿易戰看來已潮漸趨緩和方向發展，孫明德預估，若美方沒有其他但書或懸念的話，廠商應該就可以慢慢不用那麼擔心，我國的外銷訂單也可望在三月慢慢回溫。

不過，對於美中貿易戰漸趨緩和，孫明德認為，這對我國景氣未來的發展，代表的只是今年的第二季或是下半年，傷害不會是原先預估的那麼大而已。畢竟，全球景氣的趨緩，才是最大問題。

同時，孫明德也研判，美中貿易戰並沒有結束，未來還會持續進行，因為過去每日貿易戰一打就是30年，美中貿易戰不可能在短短一年內就結束。

此外，孫明德也預估，雖然美中貿易戰在關稅這回合已暫告終止，但他研判接下來還有可能會有匯率戰，甚至是對於個別廠商的科技戰。

不過，今年以來國際油價與股市回升反彈，台經院預估，這皆有助於全球經濟回穩。