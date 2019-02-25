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製造業、服務業景氣連2月回升 營建業轉衰

2019-02-25 11:20聯合報 記者張語羚╱即時報導

台經院今天公布1月景氣動向調查，2019年1月製造業與服務業營業氣候測驗點，皆呈連續2個月回升態勢，營建業則由上揚轉為下滑。

台經院模型試算後，2019年1月製造業營業氣候測驗點為89.57點，較上月修正後之86.00點增加3.57點；服務業營業氣候測驗點為92.40點，較上月修正後之91.10點增加1.30點；營業氣候測驗點為93.59點，較2018年12月之94.72點下滑1.13點。

台經院指出，服務業調查部分，對1月景氣看好比例較高者為證券業、保險業及餐旅業，其餘產業多以普通看待，在未來半年看法的部分，以保險業看好比例較高。

在製造業調查部分，據台經院對對製造業廠商所做2019年1月問卷結果顯示，認為1月景氣為「好」比率為30.4%，較上月14.0%增加16.4個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為28.7%，較上月43.3%減少14.6個百分點，其中以石油及煤製品、化學製品、橡膠製品與鋼鐵業看好比例較高。

台經院指出，由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的19.9%增加8.2個百分點至當月的28.1%，看壞比率由上月的32.9%減少14.3個百分點至當月的18.6%，除石油及煤製品業與電力機械業看好比例較高外，多數廠商以持平看待。

在營造業方面，由於舊工案依完工比例認列之收入高峰已過，且新工程項目尚在盤點期間，加上已近農曆春節假期，對於整體工料調度有所不及，因此2019年1月營造業景氣呈現衰退格局，台經院進一步說明，所幸受惠於公建預算規模增長，另外隨著台商回台投資熱潮漸起，對於廠建整地投入情況亦將漸趨明朗，故未來半年營造業景氣將趨向好轉。

台經遠指出，觀察近期國際經濟情勢，儘管歐元區與日本經濟數據表現不如預期，然美國勞動市場穩健，國際油價與全球股市自今年以來持續反彈，有助於降低全球經濟前景悲觀氣氛。

在國內方面，出口與外銷訂單連續三個月負成長，不過受惠於歐美對於資通訊產品需求強勁，減幅已明顯減少，配合國際原物料價格止跌回升，使得製造業廠商對當月景氣與未來半年景氣看法轉為樂觀。

服務業方面受惠於農曆春節前備貨需求與尾牙旺季，加上股市跌深反彈，推升相關廠商對當月景氣看法轉強。營建業方面雖然當月不動產買氣頗佳，然而新工程項目尚在盤點期間，對於新建工程投入貢獻有限，影響廠商對當月與未來半年景氣看法以持平居多。

2019年1月台經院營業氣候測驗點。圖／台經院提供
2019年1月台經院營業氣候測驗點。圖／台經院提供
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