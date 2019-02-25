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朱澤民掛保證：經濟成長保2沒問題

2019-02-25 11:16聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

主計長朱澤民上午在立法院財委會備詢，面對立委質詢可否保證今年經濟成長率有2%表示，就目前經濟來看「保2絕對沒問題」，但美中貿易最後結果或是國際金融情勢變化以及油價變化，都可能影響。

主計長朱澤民(左)上午在立法院財委會備詢表示，就目前經濟來看「保2絕對沒問題」。...
主計長朱澤民(左)上午在立法院財委會備詢表示，就目前經濟來看「保2絕對沒問題」。記者黃義書/攝影
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主計長朱澤民(左)上午在立法院財委會備詢表示，就目前經濟來看「保2絕對沒問題」。...
主計長朱澤民(左)上午在立法院財委會備詢表示，就目前經濟來看「保2絕對沒問題」。記者黃義書/攝影
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朱澤民經濟成長率立法院
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