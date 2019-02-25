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製造業、服務業信心好轉 營業氣候測驗點連二升

2019-02-25 10:31經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台灣經濟研究院今（25）日公布，1月三大產業營業氣候測驗點「二升一降」，製造業與服務業連續第二個月上揚，營建業則由轉為下滑。

自去年底以來，製造業營業氣候測驗點跌勢既急且深，一度挫至金融海嘯以來的低點，12月則微幅反彈至86點，今年1月又增加3.57點，為89.57點。

台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，儘管歐元區與日本2月PMI雙雙跌破景氣榮枯線，經濟成長動能不足，但美國勞動市場穩健，加上聯準會已經接近升息循環尾聲，降低經濟緊縮的壓力，且今年以來國際油價與股市回升反彈，皆有助於全球經濟回穩。

在國內方面，近期全球需求放緩，但受惠於美歐對資通訊設備需求強勁，抵銷部分減幅，加上國際油價及上游石化原料價格止跌回穩，春節前備貨需求等因素影響，使得1月出口表現優於市場預期，製造業廠商對當月景氣看法轉為樂觀。

此外，美中貿易協商結果尚未明朗，加上智慧手機需求飽和，預期市場需求動能續弱，使得製造業廠商對於未來半年景氣看法為持平的比重超過一半，但與上月相比，看法明顯轉好。

服務業方面，受惠於傳統農曆新年前的備貨需求與尾牙旺季，對於民生通路與餐飲業績仍具一定支撐，加上台股跌深反彈，激勵餐飲業、證券業與保險業對當月景氣看法轉強，1月服務業營業氣候測驗點為92.40點，較上月修正後的91.10點增加1.30點。

營造業方面，由於舊工案依完工比例認列的收入高峰已過，且新工程項目尚在盤點期間，加上已近農曆春節假期，對於整體工料調度有所不及，因此1月營造業景氣呈現衰退格局。所幸受惠於公建預算規模增長，另外隨著台商回台投資熱潮漸起，對於廠建整地投入情況也將漸趨明朗，故未來半年營造業景氣將趨向好轉。

不動產業方面，隨著時序進入農曆年前的購屋旺季，加上先前因適逢選舉而遞延的買氣陸續釋出，1月房市景氣呈現小幅成長。儘管不動產開發商將今年的推案重點提前於329檔期開打，不過由於房價變動幅度縮小，買賣雙方處於互磨耐心的階段，因此未來半年房市景氣將以持平視之。

將上述營建業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，1月營業氣候測驗點為93.59點，較上月的94.72點下滑1.13點。

景氣製造業餐飲業
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