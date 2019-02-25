手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河。報系資料照 分享 facebook 最近台北東區最貴店租的手錶名店搬家，引來市場對東區商圈的關注及討論，財信傳媒董事長謝金河有不同的看法，認為穿戴裝置正在改變產業生態，他在臉書上以「我們都是Garmin！」為題發文指出，過去有人戴上高貴名錶彰顯身分，現在愈來愈多的人返璞歸真，加上運動風氣盛行，穿戴裝置產品應運而生，Garmin、Applewatch、小米的穿戴裝置都成了運動一族的最愛。

謝金河表示，穿戴裝置正在改變產業生態，他以自己去年去朝鮮路上的經驗舉例說，過了丹東手機訊號消失，大家伸出手來看手錶，結果4個人全是Garmin，當中有好幾個是好錶重度愛好者，但最近迷上運動，全都改成運動手表。

謝金河認為，這個改變，影響產業生態，最近台北市東區最貴店租的手錶名店搬家了；過去有人戴上數十萬，甚至上百萬的高貴名錶，彰顯身分，現在愈來愈多的人返璞歸真，加上運動風氣盛行，很多穿戴裝置的產品應運而生，除了Garmin外，Applewatch或小米的穿戴裝置都成了運動一族的最愛。

謝金河強調，在這個風氣下，Garmin這些年從衞星定位轉向穿戴裝置，獲得很大的成功，推升2/20日股價大漲17%，寫下83.69美元的10年新高價，市值達156億美元，表現令人驚艶。這家台灣人創立，從新店统帥工業區租廠開始，在美國掛牌的企業，正帶引出穿戴裝置的風潮。