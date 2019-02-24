亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



亞債與亞洲高收益債今年以來快速反彈，成為債券市場焦點。瀚亞投資表示，從歷史經驗來看，2019年將是最佳的進場時機，原因除了較高的殖利率，債券價格快速反彈，且根據過去20年來從未連續兩年負報酬，正報酬機率高達85%，今年在資金與景氣好轉帶動下，布局時機已到。

全球風險性債券市場2018年遭遇逆風，亞洲債券同樣飽受美中貿易、全球流動性資產緊縮及中國經濟緊俏等負面因素干擾。不過，隨著經濟基本面好轉，亞洲債券因超高殖利率吸引資金回流，短線快速反彈。

瀚亞投資（新加坡）客戶投資組合經理人黃淑華表示，亞洲高收益債券目前殖利率達9%至10%，亞洲美元債也超過5%，整體殖利率水準相對其他債券高，亞高收債甚至少見地高於美國高收益債券，從利差角度來看，1月份也出現快速收斂。

黃淑華指出，亞洲債券市場無論是利差、殖利率水準都相當吸引人，尤其2019年中美貿易戰、中國經濟發展及央行流動性資金等利空都將緩解；即便是在亞債權重中較高的中國債，可望隨著減稅、增加基礎建設支出、降低存款準備金率及注入流動性等財政與貨幣政策推出後，從中尋找優質的債券，例如中國二、三線的地產開發商，不少優質標的將脫穎而出。