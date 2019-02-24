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聯準會態度轉鴿 美元還會繼續強嗎？專家這麼說

2019-02-24 10:39經濟日報 記者陳美君╱即時報導

美國聯準會貨幣政策釋出偏「鴿」訊息，美元是否還有機會升值？多家金融機構預期，儘管過去一周，美元指數試圖挑戰前波高點失敗，但並不代表，美元走勢將就此一蹶不振，短期內因國際避險需求居高不下，預料美元指數將維持區間偏多的盤整格局。

金融圈主管分析，聯準會主席鮑爾將於下周二、三赴國會聽證，預料會中將對美國經濟數據與貨幣政策走向有更為詳細的闡述，全球投資人屏息以待。

永豐金控研究總處分析，美中雙方持續進行談判，情勢趨於樂觀，但歐元區基本面疲軟、英國脫歐風險高，預期美元指數走勢為中性偏多，交易區間大致落於96.5~97.5之間。

元大美元指數ETF研究團隊指出，美元指數現貨近一周下跌0.38%，22日約在96.5，上周美元指數受美國經濟數據走緩及FOMC會議記錄的鴿派預期影響，美元指數挑戰前高失敗，再度拉回整理。中美貿易的談判最新消息結束未達成共識，但川普表示只要談判的協議往好的方向進行，將暫時不會調高中國的關稅。預料短期內美元指數持續呈現高檔震盪格局。

該團隊表示，全球經濟走緩成為可被預期的事實，導致各央行逐漸強化鴿派論調，外匯市場呈現混亂的戰國時代，今年以來大多數的非美貨幣皆以強勢反彈表現，出現美元與非美貨幣及原物料同漲的獨特格局，有歐系貨幣代表的歐元及瑞郎則受英國脫歐影響而出現弱勢下跌，未來美元指數變化還在圍繞在英國脫歐及中美貿易戰的兩大事件演進。

對於美元後市，雖然多數金融機構仍舊看好，但也有銀行持不同看法。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀日前指出，美國聯準會2019年至少升息一次的機率約爲90％，同時市場已經開始反映聯準會年底前可能降息的影響。

聯準會保持「耐性」，對於新興市場為利多消息，將使得聯準會貨幣政策與全球其他地區的分歧不再擴大，隨著美國政策與全球重新接軌，美元可能回吐部分漲幅，美元走弱使得新興市場的金融狀況放鬆，可將資金轉向新興市場資產。因此，全球股票市場在未來6~12個月表現，有60％的機率可以領先其他資產類別。

美元指數英國脫歐美國聯準會
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