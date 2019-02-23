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內蒙古爆重大礦災！釀20死30傷

外國原產地鋼鐵產品輸往歐盟 出口報關應檢附加工證明

2019-02-23 22:28聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

因應全球鋼鐵關稅大戰，經濟部國貿局今年二月公告，原產地為外國，非屬我國產製的鋼鐵產品輸往歐盟，應於貨品放行前，向台灣鋼鐵工業同業公會申請加工證明書，以外貨出口的方式向海關報關，以利廠商出口並維護貿易秩序。

為區分進口貨物之來源，用以認定該等貨品的國籍，財政部有訂定「進口貨品原產地認定標準」，以認定進口貨物之原產地。在國際貿易爭端不斷，各國紛紛祭出關稅及非關稅貿易手段來維護自身產業利益之下，貨品屬於哪一國的非常重要。

因應全球鋼鐵產能過剩及美國鋼品關稅加稅措施，歐盟將自今年二月起，對台灣鋼品進口實施為期三年的防衛措施，以國家配額及全球配額二種方式交叉使用，台灣輸出鋼品至歐盟國家，都要附上原產地證明。

在配額有限下，擔心不屬我國來源的鋼品，只因為在我國簡單加工、未實質轉型，原產地恐被劃歸為我國，占去我國鋼品輸出歐盟的配額。因此，針對自外國進口在我國簡單加工後出口至歐盟的鋼鐵產品，出口報關時要向台灣鋼鐵工業同業公會申請加工證明書。

高雄關表示，屬經濟部國際貿易局公告「應檢附台灣鋼鐵工業同業公會簽發加工證明書向海關報關出口之貨品表」所列的鋼鐵產品輸往歐盟時，出口人必須向台灣鋼鐵工業同業公會申請放行前的加工證明書向海關報關，始得放行。

相關應注意事項包括，一、出口報單內容應依加工證明書內容填報；二、單一加工證明書僅能用於單一出口報單；三、加工證明書簽發後30日內申請補結案。

海關統計，二○一七年我國鋼鐵產業產值約一點一二兆元，其中約七成內銷，三成為外銷，歐盟為第二大出口市場，僅次於東協國家。二○一七年台灣輸歐涵蓋鋼品金額約為十四億美元，數量占台灣出口同類鋼品至全球總量的百分之十二。

鋼鐵鋼品歐盟
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