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花敬群主持都更容獎修法 吳寶田：很重要的進步

2019-02-23 21:33經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會今(23)日舉行理事長交接典禮，由昌益機構董事長楊玉全接任吳寶田擔任第八屆理事長，會中包括蔡英文總統更蒞臨觀禮，另包括內政部長徐國勇、行政院政務委員張景森、內政部政務次長花敬群、營建署長吳欣修、內政部建築研究所長王榮進等，以及各級民意代表、不動產相關產業代表約300出席觀禮。

蔡英文表示，執政團隊一直朝著重視房地產經營環境與民眾購屋置產安定這個目標前進，像是都更與危老建物的重建，一直都是政府重要的施政工作。希望藉由該會會員的參與，共同建構國民集體的居住安全與更好的都市景觀。

吳寶田指出，蔡英文總統就任以後，肯定其對於推動經濟發展持續進行的各項努力，不過建議政府有「三能」，包括「都市更新的推動能走得更快一點」、「區域發展能做得更好一點」、「經濟建設成果能更多一點」，讓台灣經濟跳脫「悶」的循環，像近期內政部次長花敬群就親自主持都更容獎的修法，讓所有不確定的因素降低，有利整合，提升行政效率，就是很重要的進步。

吳寶田表示，他在2008年正值全球金融海嘯的時候，接任台北市不動產開發商公會理事長，到了2012年再接任開發商公會全國聯合會理事長。將近11年的歲月，歷經整體經濟環境與法令巨大變化，雖然現在卸下重擔，不過往後依舊是終身志工。

楊玉全表示，房地產業的健全發展，不但帶動相關的營造、裝潢、水泥、鋼筋、家電等相關產業成長，也因其勞力密集的特性，連帶地提高國內的就業機會。接下來他將持續透過不斷的建言、持續反映相關課題，企盼健全產業經營環境。

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會今(23)日舉行理事長交接典禮，由昌益機...
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會今(23)日舉行理事長交接典禮，由昌益機構董事長楊玉全接任第八屆理事長。陳美玲/攝影
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中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會今(23)日舉行理事長交接典禮，由昌益機...
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會今(23)日舉行理事長交接典禮，由昌益機構董事長楊玉全(左)接任吳寶田(右)擔任第八屆理事長。陳美玲/攝影
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中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會今(23)日舉行理事長交接典禮，由昌益機...
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會今(23)日舉行理事長交接典禮，由昌益機構董事長楊玉全(右)接任吳寶田(左)擔任第八屆理事長。陳美玲/攝影
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