影／產業疾呼改善投資環境 蔡英文：加速跳脫悶經濟

2019-02-23 13:27 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



繼中華民國工業協進會理事長蔡圖晉在昨天工商界新春聯誼會中發聲，希望政府與工商團體多溝通之後，不動產開發商同業公會全國聯合會，即將卸任的理事長吳寶田也在交接典禮上大聲疾呼政府要加速改善投資環境，否則將會造成國安問題。

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會在今天舉辦理事長交接典禮，吳寶田卸下擔任11年的理事長，由新任理事長楊玉全接任，內政部長徐國勇擔任監交人，蔡英文總統也親臨會場觀禮致詞。

吳寶田在致詞中指出，台灣的幅員大但資源有限，如果政府不再進行改革，改善投資環境，那薪資水準將很難提高，內需消費動力永遠不足，這也將造成真正的國安危機。吳寶田建議政府，除了都市更新的推動要走快一點，區域發展也應該要做得更好，經濟建設成果要更多，這樣台灣才有可能脫離「悶」經濟的循環。