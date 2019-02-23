影／產業疾呼改善投資環境 蔡英文：加速跳脫悶經濟
繼中華民國工業協進會理事長蔡圖晉在昨天工商界新春聯誼會中發聲，希望政府與工商團體多溝通之後，不動產開發商同業公會全國聯合會，即將卸任的理事長吳寶田也在交接典禮上大聲疾呼政府要加速改善投資環境，否則將會造成國安問題。
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會在今天舉辦理事長交接典禮，吳寶田卸下擔任11年的理事長，由新任理事長楊玉全接任，內政部長徐國勇擔任監交人，蔡英文總統也親臨會場觀禮致詞。
吳寶田在致詞中指出，台灣的幅員大但資源有限，如果政府不再進行改革，改善投資環境，那薪資水準將很難提高，內需消費動力永遠不足，這也將造成真正的國安危機。吳寶田建議政府，除了都市更新的推動要走快一點，區域發展也應該要做得更好，經濟建設成果要更多，這樣台灣才有可能脫離「悶」經濟的循環。
蔡總統致詞表示，執政團隊一直朝改善房地產經營環境與民眾購屋置產安定的目標前進，像都更和危老建築的重建，一直都是政府的施政方向。蔡總統指出，過去三年，經濟穩定的成長，雖然不是用跳脫的方式成長，但卻是越來越加速的脫離「悶」經濟，此外，蔡總統也強調區域整合的重要性，政府推動前瞻基礎建設的原因，就是希望透過交通建設縮短南北的差距，讓全台灣連結的更好，發揮更大的規模和效益。
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