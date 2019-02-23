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勞動部推整復推拿技能檢定 最快今年8月受理報名

2019-02-23 11:46經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞動部今（23）日公告，為提升民俗調理業傳統整復推拿從業人員專業技能水準，並保障民眾接受傳統整復推拿時之健康安全權益，將開始辦理「技術士技能檢定傳統整復推拿職類申請檢定資格」，凡取得該報檢資格規定之訓練或學分證明者，均可報名該職類技術士技能檢定。

該項職類暫定108年度全國技術士技能檢定第3梯次辦理，最快今年8月受理報名。

國人選擇民俗調理做為紓解身心壓力及疲勞之方式已日漸普及，其中傳統整復推拿更是民眾接觸的民俗調理服務主要項目之一，經統計，目前傳統整復推拿從業人員計約10萬人，各流派具備之專業技法存有明顯落差，為齊ㄧ傳統整復推拿從業人員應備基本職能，以保障民眾接受傳統整復推拿之服務品質及健康安全權益。

勞動部兩年前配合衛福部所轄傳統整復推拿從業人員管理需求，辦理技術士技能檢定傳統整復推拿新職類開發，多次邀集該職類產官學訓等相關領域之專家學者，就傳統整復推拿工作項目及其對應技能種類、技能標準及相關知識進行研商後，今天公告傳統整復推拿報檢資格。

勞動部勞動力發展署表示，凡符合取得傳統整復推拿技術員訓練時數（包含經勞動力發展署職能導向課程品質認證辦理之傳統整復推拿技術員訓練、依產業人才投資方案核准單位辦理之傳統整復推拿技術員訓練等）或修畢報檢資格所訂相關學分之證明等資格條件者，均可報名該職類技術士技能檢定。有關該申請檢定資格規定詳細內容，可至勞動部勞動力發展署網站查詢相關資訊。

勞發署表示，傳統整復推拿職類暫定於108年度全國技術士技能檢定第3梯次辦理，最快在108年8月受理報名，相關資訊將另行於勞動部勞動力發展署網站公告。

勞動部
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