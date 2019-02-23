親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
錢櫃合併好樂迪
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

林書豪11分2助攻 末節挺身助暴龍120：117拔馬刺

讓人自嘆禽獸不如的富二代！身價數十億、帝王蟹天天吃...

人工智慧學校開學 學員以電子業為主、金融業占兩成

2019-02-23 10:40經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

「台灣人工智慧學校」開學典禮今（23）日於中研院人文社會館舉行，人工智慧發展迅速，不少企業積極投入AI領域，派出大批人才參加台灣人工智慧學校的培訓，包括廣達、台塑、友達、義隆電、遠東與新光等。

經濟部次長曾文生表示，目前政府及民間幾乎都將所有重要的研究資源擺在AI領域，可說是我國當前發展的重心。未來AI不會只是一項技術，而是生活型態，再加上台灣身為製造業大國，我們的產品也需要有系統軟體的支撐，提升國際市場的競爭。

曾文生說，人工智慧學校其實已經培養了能夠提供具體產值的學員，過去這些企業會向經濟部提出想法、申請經費，再以計畫專案找尋企業所需答案，而今「人工智慧學校」，這些學員帶著他們公司的問題來，回到公司後，也能帶領公司找出解決方法。對經濟部來講，節省了很多時間和經費，未來也希望更多企業能加速轉型。

廣達電腦董事長林百里日前才宣布將持續朝AI領域邁進，在人才培育上也展現極大的企圖心。

人工智慧學校執行長陳昇瑋表示，本期學員中就有上百位來自廣達電腦的工程師與中高階經理人員；其他指標公司如台塑、友達、義隆電、遠東、新光等，以電子業為主、金融業則占兩成。

人工智慧學校表示，以尋找及刊登人工智慧職缺為主的AI人才媒合平台，三個月內已增加近百職缺，顯見AI人才漸受企業重視。

台灣人工智慧學校2018年成立至今，已培育超過3,000位具AI技術的專業領域人才，成為各個產業中推動台灣產業AI化與轉型的重要動力。陳昇瑋說，今年除了持續為培育能產業所用的 AI人才，也已組成顧問團協助企業快速導入AI，加速轉型。

人工智慧經濟部廣達
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

12台商回流 投資323億

2019-02-23 02:03

NIKE球鞋爆裂恐需負法律責任 但無損市場霸主地位

2019-02-23 01:21

施俊吉 任國安會諮委

2019-02-23 01:02

「景氣沒想像中悲觀」 1月外銷訂單減幅意外收歛

2019-02-23 00:20

資訊、電子 向上關鍵

2019-02-22 23:15

陸港需求 明顯下滑

2019-02-22 23:15

悲歌！ 紡織業大老：潤泰苦撐多年 委外只是遲早的事

2019-02-22 19:32

潤泰全楊梅廠關廠將解僱303人 桃市勞動局明入廠了解

2019-02-22 19:16

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 改採委託生產

2019-02-22 17:55

又有三家台商回流！ 投資金額近70億元

2019-02-22 17:33

KTV兩龍頭合併！錢櫃宣布以每股67.7元收購好樂迪

2019-02-22 17:04

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 資遣員工303人

2019-02-22 17:01

好樂迪、錢櫃將宣布合併 公平會：過去已三度禁止

2019-02-22 16:45

1月外銷訂單404.9億美元、年減6% 優於預期

2019-02-22 16:07

蔡圖晉提吸引台商回流 盼政府帶頭拚經濟

2019-02-22 16:06

錢櫃合併好樂迪 下午5時重訊說明

2019-02-22 15:50

中油新董座人選已定案？中油：至今未接到上級指示

2019-02-22 15:48

下市、裁員謠言不斷 還要台灣和大陸都賺錢 味全如何做到？

2019-02-22 13:50

油價下周估不調整 中油將再吸收2.4億元

2019-02-22 13:05

陳冲去年曾指比特幣是環境劇毒 經濟學人今年呼應

2019-02-22 11:25

若不考量亞鄰最低價 估下周汽油大漲1.6元

2019-02-22 10:42

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 10:26

川金二會 謝金河：朝鮮半島新變化值得拭目以待

2019-02-22 10:23

製造業去年Q4年增4.84% 連續9季正成長

2019-02-22 05:55

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:16

名家觀點／洞悉多元思維 才是變局解方

2019-02-21 00:55

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:44

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:27

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:25

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:46

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 10:03

市場變數多 聚焦美中談判

2019-02-11 01:09

張忠謀退休了 卻留夫人張淑芬繼續打拚奮鬥

2019-02-05 09:33

台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗！

2019-02-01 13:16

美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 12:16

燃眉！中華電信迎戰退休潮 做了那些因應方案

2019-01-31 14:04
看更多

熱門文章

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 資遣員工303人

2019-02-22 17:01

Nike球鞋爆裂害了威廉森？ 生產商豐泰說話了

2019-02-22 19:10

錢櫃合併好樂迪 下午5時重訊說明

2019-02-22 15:50

悲歌！ 紡織業大老：潤泰苦撐多年 委外只是遲早的事

2019-02-22 19:32

KTV兩龍頭合併！錢櫃宣布以每股67.7元收購好樂迪

2019-02-22 17:04

網友熱議好樂迪與錢櫃合併 擔心變「好貴」

2019-02-22 20:05

潤泰全楊梅廠關廠將解僱303人 桃市勞動局明入廠了解

2019-02-22 19:16

錢櫃併好樂迪 沒說清楚的三個問題

2019-02-22 19:32

好樂迪、錢櫃將宣布合併 公平會：過去已三度禁止

2019-02-22 16:45

股市名嘴李秀利 轉戰兆豐金掌投顧董座

2019-02-22 19:23

台積電晶圓瑕疵估損61億元 病毒事件的2.35倍

2019-02-22 19:41

出國旅遊 只靠刷卡的旅平險夠嗎?

2019-02-22 14:16

油價下周估不調整 中油將再吸收2.4億元

2019-02-22 13:05

又有三家台商回流！ 投資金額近70億元

2019-02-22 17:33

折疊手機「無縫接軌」 童子賢：還要時間

2019-02-22 12:37

格芯再傳被打包出售 三星恐超車聯電成晶圓代工二哥

2019-02-22 12:23

遠傳全台首發5G數據通話測試成功

2019-02-22 12:06

陳冲去年曾指比特幣是環境劇毒 經濟學人今年呼應

2019-02-22 11:25

12台商回流 投資323億

2019-02-23 02:03

國人瘋海外投資 資金出走

2019-02-23 01:17

NIKE球鞋爆裂恐需負法律責任 但無損市場霸主地位

2019-02-23 01:21

錢櫃、好樂迪合併再闖關 成本及環境改變是主因

2019-02-22 20:50

曾獲准許後遭三度禁止！好樂迪、錢櫃聯姻史一次看

2019-02-22 19:30

永豐金今年首次高層人事異動 租賃、創投董座將改派

2019-02-22 16:57

全球晶圓代工排名洗牌 傳格芯大股東擬賣股三星

2019-02-22 14:34

錢櫃斥資67億併好樂迪 規劃重新申請上市

2019-02-22 18:58

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 改採委託生產

2019-02-22 17:55

NIKE球鞋比賽時爆裂 糗大了

2019-02-22 23:12

錢櫃併好樂迪 看台股下市再上市實例

2019-02-22 21:37

好樂迪、錢櫃聯姻 公平會曾三度禁止

2019-02-22 23:56

潤泰全將關楊梅廠 退出紡織生產

2019-02-23 02:03

中油新董座人選已定案？中油：至今未接到上級指示

2019-02-22 15:48

捲土重來！錢櫃砸67億 擬合併好樂迪

2019-02-22 23:51

錢櫃擬以每股67.7元合併好樂迪 仍維持雙品牌經營

2019-02-22 17:45

5G數據通話 測試成功

2019-02-23 02:03

兆豐銀網羅理專精英 年薪百萬不是問題

2019-02-22 17:11

華碩玉山金帶來正向改變

2019-02-23 02:17

魏哲弘掌永豐金租賃 許如玫改任創投董座

2019-02-23 02:16

Nike球鞋爆裂 代工廠豐泰：單一事件

2019-02-22 23:35

錢櫃 將以67億元併購好樂迪

2019-02-23 02:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top