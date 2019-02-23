人工智慧學校開學 學員以電子業為主、金融業占兩成

2019-02-23 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



「台灣人工智慧學校」開學典禮今（23）日於中研院人文社會館舉行，人工智慧發展迅速，不少企業積極投入AI領域，派出大批人才參加台灣人工智慧學校的培訓，包括廣達、台塑、友達、義隆電、遠東與新光等。

經濟部次長曾文生表示，目前政府及民間幾乎都將所有重要的研究資源擺在AI領域，可說是我國當前發展的重心。未來AI不會只是一項技術，而是生活型態，再加上台灣身為製造業大國，我們的產品也需要有系統軟體的支撐，提升國際市場的競爭。

曾文生說，人工智慧學校其實已經培養了能夠提供具體產值的學員，過去這些企業會向經濟部提出想法、申請經費，再以計畫專案找尋企業所需答案，而今「人工智慧學校」，這些學員帶著他們公司的問題來，回到公司後，也能帶領公司找出解決方法。對經濟部來講，節省了很多時間和經費，未來也希望更多企業能加速轉型。

廣達電腦董事長林百里日前才宣布將持續朝AI領域邁進，在人才培育上也展現極大的企圖心。

人工智慧學校執行長陳昇瑋表示，本期學員中就有上百位來自廣達電腦的工程師與中高階經理人員；其他指標公司如台塑、友達、義隆電、遠東、新光等，以電子業為主、金融業則占兩成。

人工智慧學校表示，以尋找及刊登人工智慧職缺為主的AI人才媒合平台，三個月內已增加近百職缺，顯見AI人才漸受企業重視。

台灣人工智慧學校2018年成立至今，已培育超過3,000位具AI技術的專業領域人才，成為各個產業中推動台灣產業AI化與轉型的重要動力。陳昇瑋說，今年除了持續為培育能產業所用的 AI人才，也已組成顧問團協助企業快速導入AI，加速轉型。