全球股市補漲 新興股市漲勢最被看好

2019-02-23 09:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台股豬年後走的是落後補漲行情，二周漲幅逾3%，不僅是台股，陸股二周漲幅在5~9%，日股二周上5.37%，美股在4~6%，德國股市二周上漲4.02%，巴西股市二周上漲3.68%，港股二周漲2.39%，韓股二周也漲了2.35%，全球股市多在補漲。

國泰證期分析其原因，美中貿易談判出現曙光，是市場投資氛圍改善的主要因素。

美中談判人員正在草擬六項諒解備忘錄，包括強制技術轉移、網路盜竊、知識產權、服務業、匯率、農業及貿易非關稅壁壘，美中談判人員也在研究10項解決貿易失衡的短期對策，包括透過購買農產品、能源和半導體等產品，來減少中國對美國的貿易順差。

從資金流向來看，EPFR統計，2月7日~13日基金資金流向顯示，股票型基金遭資金淨流出69億美元，美國股票型基金則遭資金淨流出6億美元，日本股票型基金為資金淨流出3億美元，歐洲股票型基金則遭大幅資金淨流出59億美元；整體新興市場股票型基金獲資金淨流入16億美元（含亞洲），資金面有利於新興市場股市。

國泰證期指出，資金近期開始轉向漲幅較低，去年12月慘跌的新興亞洲股市，也代表市場逐步認同雖然經濟成長下滑，但流動性問題已經被全球央行解決，亞洲新興股市評價，可望追隨歐美恢復過去均值水準。