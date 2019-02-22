又有三家台商回流！ 投資金額近70億元

2019-02-22 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易戰火未休，經濟部投資台灣事務所今（22）日再度召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，核准康普、銓寶及台燿三家申請案，投資金額近新台幣70億元。

經濟部指出，康普為三元鋰電池原料與特用化學材料製造商，受美中貿易戰高關稅影響，於既有新竹湖口廠新增產線、苗栗頭份建新廠，總投資金額逾20億元。隨著全球電動車市場大幅增長，康普返台生產的鋰離子電池關鍵材料，對於政府積極推動綠色能源產業深具效益。

銓寶為台灣最大寶特瓶吹瓶機製造商，受美中貿易戰影響而增加臺灣全製程產線，於中科二林科學園區打造精密零配件智慧製造工廠，總投資金額為12億元，該商為全球主要寶特瓶吹瓶設備供應商，所導入智慧製造帶來的生產效益，將可提升中小型製造產業升級轉型意願。

台燿則為國內四大銅箔基板廠之一，為因應美中貿易戰高關稅衝擊與全球產業供應鏈重組，於新竹購地建廠增加產能，總投資金額逾35億元。

經濟部表示，5G與網通產業持續升溫帶動相關產品需求大增，本投資案針對5G商機生產的高階材料，將可縮短終端客戶取得材料時程，強化整體供應鏈。

今年元旦上路的「歡迎台商回台投資行動方案」，短短不到八周的工作天，即已召開七次聯審會議，核准包括智邦、慶豐富、廣達、南六、崴立、宇隆、亞旭、迅得、康普、銓寶、台燿及一家未上市公司，總投資金額超過323億元，預估創造本國就業人數約3,900人。