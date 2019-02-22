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錢櫃宣布 以每股67.7元收購好樂迪

2019-02-22 17:04經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

錢櫃合併好樂迪。聯合報系資料照
錢櫃合併好樂迪。聯合報系資料照
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錢櫃今日董事會通過，以每股67.7元價格，取得好樂迪全部流通在外的股份。股份轉換完成後，好樂迪將成為錢櫃百分百子公司。

錢櫃強調，兩家合併後，仍將維持雙品牌經營，對兩家公司消費者的服務與權益保障都將維持不變。

錢櫃表示，隨社會變遷、消費大眾的聚會、歌唱、娛樂場域，已經出現眾多替代選擇，若能藉兩家公司的資訊技術能力與營運能力進行整合，提升資訊科技能力，推出更多服務內容，對消費者福利增進當有正面的幫助。

【中央社／台北22日電】

好樂迪今天宣布，將由錢櫃以每股67.7元，取得好樂迪全部流通在外股份，成為錢櫃100%持股子公司；合併後維持雙品牌經營。

國內KTV兩大龍頭業者好樂迪、錢櫃過去曾數度申請合併，遭質疑市占過高被公平交易委員會駁回。

上市公司好樂迪與興櫃公司錢櫃今天雙雙在下午5時分別於證交所與櫃買中心召開重大訊息記者會。好樂迪宣布，由錢櫃以每股67.7元，取得好樂迪全部發行且流通在外普通股，好樂迪將成為錢櫃100%持股子公司，合併後維持雙品牌經營，擬向公平會申請合併。

國內KTV兩大龍頭業者錢櫃、好樂迪各自經營，但彼此交叉持股，實質上都是最大股東，曾數度申請合併，但因有壟斷市場之嫌，屢次遭公平會駁回。

過去資料顯示，好樂迪與錢櫃最早曾在2003年向公平會申請合併，獲公平會有條件同意，但後因經營理念及換股比例歧見而撤銷。之後雙方再度達成合作協議，以交叉持股規劃合併，送件公平會，但公平會在2007年以雙方市占率過高、影響消費者權益，禁止好樂迪與錢櫃結合。

併購KTV
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