董座換人當？中油再度否認：沒接到上面指示

2019-02-22 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中油董事長換人傳聞甚囂塵上，據傳將由經濟部前能源局長歐嘉瑞接替現任董事長戴謙。對此，中油始終未予證實，今（22）日再度強調，迄今仍未接到上級機關任何正式訊息，對於媒體報導消息來源毫無所悉，戴謙與員工互動良好。

戴謙昨日臨時缺席與媒體餐敘，更為近日傳言憑添想像空間。中油總經理李順欽當時強調，戴謙是因另有要務不克參加，對於撤換董事長一事，目前沒有收到上級機關的指示。

中油今日則再度澄清，不知媒體報導消息來源，也無從評論，董事長與工會、員工們溝通管道暢通，互動良好，並無所謂「叫不出一級主管名字」相關情事。

另有關媒體報導「中油太上董事會、工會操控高層人事審議會議」洩密案，中油擱置不處理等事，中油也強調並非事實。因本案和「中油萬年董事」、「貴族勞工享特權領取公關費案」、「貴族勞工不刷卡採取特殊考勤案」、「職工福利委員會受招待前往義大利驗鍋案」、「行動支付採購案」、「嘉港加油站找人頭買地，僑外資投資案」等案件，公司已經責成稽核、政風、人事單位進行調查，相關調查結果將持續提送國營會、經濟部等上級機關。

中油表示，身為國營事業，肩負確保國家能源安全、照顧國民生計及扶植石化產業之發展等重要任務，此亦為國人所期盼；董事長戴謙實事求是，就任一年多來，誠心感謝公司同仁的配合與支持，公司未來將繼續堅持誠信商譽無價與以客為尊的服務精神，兼顧傳統與創新，繼續努力。