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中油新董座人選已定案？中油：至今未接到上級任何訊息

2019-02-22 15:48聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

有關媒體報導台灣中油公司董事長即將撤換，接任人選並已定案，台灣中油今天發出新聞稿嚴正表示：不知媒體報導消息來源，更無從評論。中油還表示，董事長戴謙與工會及員工們溝通管道暢通，互動良好。

中油指出，近日媒體報導台灣中油董事長人事案，台灣中油至今尚未接到上級機關任何正式訊息。

針對有媒體延伸報導戴謙與工會關係，台灣中油再度強調，戴謙與工會無溝通不良及叫不出一級主管名字之情事。

台灣中油表示，身為國營事業，肩負確保國家能源安全、照顧國民生計及扶植石化產業之發展等重要任務，此亦為國人所期盼。董事長戴謙實事求是，就任一年多來，誠心感謝公司同仁的配合與支持，公司未來將繼續堅持誠信商譽無價與以客為尊的服務精神，兼顧傳統與創新，繼續努力。

另有關媒體報導「中油太上董事會、工會操控高層人事審議會議」洩密案，中油擱置不處理，中油今天也強調，並非事實，因本案和媒體報導「中油萬年董事」、「貴族勞工享特權領取公關費案」、「貴族勞工不刷卡採取特殊考勤案」、「職工福利委員會受招待前往義大利驗鍋案」、「行動支付採購案」、「嘉港加油站找人頭買地，僑外資投資案」等案件，公司已責成稽核、政風、人事單位進行調查，相關調查結果將持續提送國營會、經濟部等上級機關。

中油公司義大利國民
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