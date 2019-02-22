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還有一顆！繼福衛七號後 獵風者衛星最快明年底升空

2019-02-22 12:26經濟日報 記者江睿智╱即時報導

我國福衛七衛星預計最快今年第2季發射升空，將接續福衛三號蒐集氣象資料任務，繼續擔任「太空中最精準溫度計」。另一顆自主研發氣象衛星「獵風者衛星」，最快明（2020）年底、後年初發射升空。

太空中心主任林俊良表示，福七衛星除了有助我氣象預測，對於鞏固台美實質合作、維持我科技外交、帶動我與歐盟、日本及東南亞國際氣象合作，深具意義。

福七衛星之後，林俊良表示，緊接著上陣的是「獵風者衛星」，亦為氣象衛星，其觀測氣象方式與福七大不同，「獵風者衛星」主要是透過GPS訊號反射，回推海上風浪大小，協助預測、掌握海上風場或是汙染情況。

林俊良表示，「獵風者衛星」是由台灣自主研發，目前進度達80%，目標明年完成，之後還有一連串測試要做，依排程，最快明（2020）年底、後年初發射升空。

福衛七號衛星是台美近年來最大合作案，由國家太空中心（NSPO）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）雙方各投入30多億元新台幣建置操作型氣象觀測星系

在分工上是，台灣負責衛星系統設計、衛星操控系統、資料應用平台，而衛星本體之製造則委託英國公司承製，美方負責「全球衛星導航系統無線電訊號接收器」、「離子速度儀」、「無線電射頻信標儀」等3項酬載，以及發射作業。

福七6枚衛星分布於中低緯度，將提供台灣附近每天4,000筆資料，是福三衛星的三至四倍，更能提升颱風、梅雨及劇烈天氣豪大雨預報的準確度。

太空星系東南亞
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