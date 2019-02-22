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美中打貿易戰 賴正鎰：台灣重回四小龍之首好時機

2019-02-22 11:49經濟日報 記者游智文╱即時報導

全國商總理事長賴正鎰今（22）日在媒體新春記者會上指出，肥咖條款加上美中貿易戰，促使海外游資與台商加速返台投資，台灣再度站上決勝浪尖，是重回亞洲四小龍之首的好時機，他已經感受到拚經濟的巨大能量，政府要有更宏觀的創新戰略與政策，吸引海內外企業加速投資台灣。

商總也對政府提出五大建言，包括鬆綁法令，盤點工業區，降低稅率來吸引更多投資；以核養綠，核能備而不用，做到穩定供電，讓企業安心投資；在九二共識下，兩岸維持和平穩定與經貿交流，以保障台商權益；加速規劃五大觀光特區，大搶國際會展與醫美觀光財，以及擴大內需建設，加速培養高階管理人才。

賴正鎰表示，儘管世界銀行在今年元月最新的全球經濟展望報告中，預估全球經濟成長率今年為2.9%、明年為2.8%，雖微有下修，但不用太悲觀，因為大家已經慢慢習慣美中貿易戰，股匯市都已緩步走出陰霾，各種企業也都找到應變之道，只要大家努力拚經濟，經濟成長率仍有望持平，甚至翻紅。

他認為，明年適逢美國大選，川普為爭取連任，是否會為歷來支持共和黨、卻因關稅戰受傷的農業州放軟姿態，近日的美中貿易談判過程與結果將是重要觀察點。

賴正鎰表示，過去台灣是亞洲四小龍之首，台灣國民生產總額GDP超過中國大陸任何一省，台灣人民所得突破1萬美金時，新加坡與香港都還在台灣之後，但經過20多年變化，台灣雖然增加到2萬5,000美元，但韓國已經突破3萬美元，新加坡、香港都已破4萬美元，難怪台灣年輕人總是在抱怨薪水只領22K或28K。

1995年時台灣國民生產總額為2,900億美元，中國大陸國民生產總額1.3兆美元，去年中國大陸已成長10倍來到13兆美元，其中江蘇省已有1.5兆美元，連排名第六的四川省也有6,600億美元，台灣僅約有6,000億美元。

賴正鎰說，受惠各國實施肥咖條款、美中貿易戰延燒等因素，不少台商帶著海外資金回流，在台尋找投資標的，此時正是台灣經濟脫胎換骨的好時機，今年元旦甫上路的歡迎台商回台投資行動方案，已有智邦科技、慶豐富實業、廣達電腦、崴立機電、亞旭電腦等9家廠商通過資格審查，合計總投資金額逾新台幣256億元，將可創造3,700多個就業機會。

他表示，企業營運需要穩定供電，對於再生能源佔比20%，及高達50%的天然氣供電，一旦發生天災或南海戰爭，是否能繼續供電？若使用太陽能與風力發電電價問題，以及電價上漲等問題，都讓企業憂心忡忡，他建議應該尊重全民公投結果「以核養綠」，等到綠能供電充足的時機成熟，核電備而不用，才能讓大家安心拚經濟。

供電台商賴正鎰
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