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陳冲去年曾指比特幣是環境劇毒 經濟學人今年呼應

2019-02-22 11:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

比特幣。路透
比特幣。路透
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經濟學人日前發表〈mining their own business（一語雙關意義）〉的文章，內容提及比特幣挖礦每年使用電力相當於全香港的平均值，而且耗能逐年倍增；此一觀點呼應行政院前院長陳冲2018年3月在聯合報的專欄文章「比特幣是Noxious Poison？」，比特幣也是環境的「劇毒」。

經濟學人（2019.2.9-15）〈mining their own business（一語雙關意義）的文章，以比特幣的價格變化與耗費能源的曲線圖，分析比特幣的價格崩潰是否會減少其能源消耗。

其中有二點值得重視，比特幣挖礦是不具使用效能的耗能產業，在2018年末的高峰時期，比特幣挖礦被認為每年至少使用45太瓦時（terawatt-hours）的電力，相當全香港的平均值。而價格崩跌回到2017年水準，但耗能却是該年的五倍，目前比特幣的日能耗仍是兩年前的16倍。

回顧新世代金融基金會董事長陳冲2018年3月17日在聯合報的專欄文章〈比特幣是Noxious Poison ？〉提及與經濟學人所提相呼應的看法，一是比特幣在產生的過程中，運用大量的電力及電腦進行演算。

二是市場上每一單位的比特幣早已向下裂解（crack），目前最小單位為十的負八次方，即億分之一，未來也不排除協議再創更小單位，這種「下行延伸」的「數量寬鬆」，同時顯示比特幣所謂發行總數不變的矛盾，說明2017年12月比特幣一度上看2萬美元（從1,000美元起漲），至2018年2月初只喊價6,000美元（2019年2月則為3,400美元），點出比特幣的價格崩潰，何以未阻止比特幣挖礦者的另一思考方向。

陳冲指出，挖礦行為雖能獲得報酬，但卻浪費大量能源。根據「Bitcoin Energy Consumption Index」統計，截至2018年11月20日，比特幣挖礦的電力總消耗，約佔全球總電力消耗的0.13%，相當於台灣一年電力消耗的11.64%。

該數字甚至已經超過近160個國家一年的電力消耗，包含冰島和奈及利亞；若全球的比特幣礦工自成一國，該國的電力消耗排名可排上全球第61名。報告指出，若比特幣能源消耗以目前每月增加30%的速度成長，預計到2020年2月，比特幣挖礦的電力消耗就會超越目前全球總電力消耗，也就是22,383兆瓦小時。

挖礦過程的排熱，追踪比特幣碳足跡的研究團體「Clean Coin」指出，在2018年11月份排放了930萬噸二氧化碳。Clean Coin稱，如果到2030年，一半的人口擁有數位硬幣，那麼這些數位貨幣耗電量將相當於今日全球的電力生產。

近期，「自然氣候變化」（Nature Climate Change）雜誌發了一篇報告，詳細研究了比特幣對於資源的消耗和二氧化碳排放量的情況。

僅2017年，挖比特幣產生的二氧化碳排放量高達6,900萬噸，每年產生的碳排放量相當於100萬次跨大西洋航班。這份報告指出 ，比特幣在16至23年內對氣候的影響仍然十分劇烈，「如果比特幣的發展速度，像其他被廣泛使用的科技一樣的話，到了2034年，僅僅比特幣就可以讓全球氣溫上升2度」。

陳冲說，基本上應肯定比特幣背後的區塊鏈技術，但去中心化的數位貨幣待商榷。比特幣缺乏交易媒介、記帳單位及儲存價值等貨幣功能，應不是貨幣，更不是法償，用在投資工具遠勝過用於支付工具，應只是投資商品。

提醒社會也要共同思考比特幣挖礦行為對於電力資源的無效率使用及二氧化碳排放量對於氣候變遷的影響，只為產出没有內在價值（intrinsic value）而對於實體經濟效益没有貢獻的投資商品，郤危害人類未來的生存環境，是否值得，人類真的需要比特幣嗎。

 

比特幣陳冲碳排放
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